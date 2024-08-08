Украина обиделась на Нигер за разрыв дипотношений

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Украинские власти обиделись на решение Нигера о разрыве дипломатических отношений. Об этом сообщается в заявлении МИД Украины, опубликованном в Telegram-канале.
В понедельник, 5 августа, власти африканского государства объявили о разрыве дипотношений с Украиной. Такое решение было принято в связи с поддержкой Киевой местных террористов.
В украинском ведомстве подчеркнули, что обвинения со стороны Мали не соответствуют действительности. Однако ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, говоря о налёте боевиков в Мали на колонну группы «Вагнер», заявил, что боевики получили всю необходимую информацию «и не только».
Ранее жители Нигера сообщили в беседе с РИА Новости, что приветствуют решение своих властей о расторжении дипотношений с Украиной.
Ряд французских СМИ сообщал, что малийские террористы ездили на Украину для прохождения там обучения. Комментируя эту новость, официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнула, что Киев не может победить Россию в рамках СВО, поэтому принял решение открыть ещё один фронт в Африке.
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В украинском ведомстве подчеркнули, что обвинения со стороны Мали не соответствуют действительности. Однако ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, говоря о налёте боевиков в Мали на колонну группы «Вагнер», заявил, что боевики получили всю необходимую информацию «и не только».
Ранее жители Нигера сообщили в беседе с РИА Новости, что приветствуют решение своих властей о расторжении дипотношений с Украиной.
Ряд французских СМИ сообщал, что малийские террористы ездили на Украину для прохождения там обучения. Комментируя эту новость, официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнула, что Киев не может победить Россию в рамках СВО, поэтому принял решение открыть ещё один фронт в Африке.
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Анастасия Чинкова