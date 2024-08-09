Россия направила Нигеру просьбу о помощи после захвата россиян в заложники

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Россия попросила о помощи у властей Нигера после появления информации о захвате террористами двух российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя захват заложников в Нигере.
Отмечается, что Москва направила властям страны официальную просьбу об оказании помощи в освобождении российских граждан.
Захарова подчеркнула, что в настоящее время посольство России в Бамако (Республика Мали) постоянно контактирует с властями Нигера для решения сложившейся ситуации. Москва будет продолжать прилагать все возможные усилия для освобождения своих граждан.
Ранее «Группа поддержки ислама и мусульман», связанная с террористической группировкой «Аль-Каида»*, сообщила о взятии в заложники двух россиян на территории Нигера.
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*запрещённая в России террористическая организация
Захарова подчеркнула, что в настоящее время посольство России в Бамако (Республика Мали) постоянно контактирует с властями Нигера для решения сложившейся ситуации. Москва будет продолжать прилагать все возможные усилия для освобождения своих граждан.
Ранее «Группа поддержки ислама и мусульман», связанная с террористической группировкой «Аль-Каида»*, сообщила о взятии в заложники двух россиян на территории Нигера.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова