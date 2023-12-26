Агент Риуторд допустил переход полузащитника Бьеля в «Краснодар»

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Агент Томеу Риуторд заявил, что трансфер полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля в «Краснодар» вполне возможен.
«Трансфер в «Краснодар»? Это возможно, Пеп действительно хочет покинуть «Олимпиакос». Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Риуторд.
Ранее сообщалось об интересе команды «Краснодар» к испанскому футболисту.
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