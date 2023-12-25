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Футболист Лепехин заявил о впечатляющей игре Алипа

25 декабря 2023, 17:29
Фото: istockphoto.com/efks

Фото: istockphoto.com/efks

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что в составе петербуржцев его больше всех впечатлила игра казахстанского спортсмена, защитника клуба «Зенит» Нуралы Алипа.

«Не могу сказать, чтобы кто-то очень сильно впечатлил в составе «Зенита», за исключением Алипа. Он больше года в команде, и раньше Нуралы очень редко выходил в стартовом составе. Нельзя сказать, что он у кого-то выигрывал конкуренцию. В этом году Алип абсолютно заслуженно получал игровое время и в каждом матче подтверждал, что он на данный момент – основной игрок «Зенита», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.

Он добавил, что футболист очень неплохо проявлял себя до «Зенита», играя в составе «Сочи».

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Гимнастка Мельникова: «Нравится, как играет Квинси Промес»
25 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/matimix

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова заявила, что её любимым футболистом является нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака» Квинси Промес.
«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же, мы знакомы лично», — отметила в беседе с Газета.ру Мельникова.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы. Так, первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на счету которого 30 сейвов, на втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува» с 27-ю спасениями.

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#футболист
#спорт
#гимнастика
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Немецкая футболистка Гвинн при выходе на замену забыла надеть шорты
25 декабря 2023, 17:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Футболистка мюнхенской «Баварии» Джулия Гвинн угодила в курьёзную ситуацию во время матча женской бундеслиги с «Нюрнбергом». Выходя на замену она вдруг обнаружила отсутствие под спортивным костюмом...спортивных трусов.
Перед тем, как выпустить футболистку на поле, тренер принялся давать ей традиционные указания по ведению игры. Слушая наставника, Гвенн уже начала стягивать тренировочные штаны, как вдруг обнаружила, что под ними нет ничего, кроме нижнего белья. Спортсменка переменилась в лице. Выслушав наставления тренера, она опрометью бросилась в раздевалку и вернулась уже в полной экипировке.

Таким образом, то, что некомплект спортивной формы был замечен буквально в последний момент, позволил Джулии Гвинн избежать попадания в смешную и скандальную ситуацию.

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#игры
#футбол
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Футболист Горелов выразил желание вернуться в «Ростов»
25 декабря 2023, 17:19

Фото: istockphoto.com/master1305

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Горелов заявил, что хотел бы услышать предложение вернуться в команду.
«Я думаю, что если бы я заслуживал, то мне дали бы шанс, но пока что я его не получил. Ничего страшного, может быть, еще будет. <…> Мой родной город, родная команда. Если бы мне поступило предложение, я бы точно его рассматривал», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Горелов.

Отмечается, что сейчас футболист играет в составе челнинского «КАМАЗа».

Ранее стало известно, что российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы.

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#спорт
#клуб
#футболист
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Два хоккеиста «Ак Барса» решили разорвать контракты из-за дискриминации
25 декабря 2023, 17:02

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев из хоккейного клуба «Ак Барс» (Казань) могут стать неограниченно свободными агентами. Их представитель Шуми Бабаев подал заявление в Континентальную хоккейную лигу с требованием разорвать контракты его клиентов по пункту «спортивная дискриминация».
В нынешнем сезоне Жафяров сыграл в составе казанского клуба 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. С 28 ноября он перестал попадать в состав. Евсеев был отправлен в фарм-клуб «Ак Барса» «Нефтяник» из Альметьевска и сейчас выступает в ВХЛ, втором по силе дивизионе российского хоккея.

По мнению Бабаева, налицо спортивная дискриминация и предвзятое отношение к хоккеистам главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова. Он подчёркивает, что к самому клубу никаких претензий нет, дело именно в позиции главного тренера.

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#хоккей
#контракт
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Подмосковные боксёры в составе сборной России выиграли в международной матчевой встрече
25 декабря 2023, 15:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные боксёры помогли сборной России одержать победу в международной матчевой встрече. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Смоленске 22 декабря прошел турнир по боксу, посвященный 116-летию города.

В соревнованиях приняли участие 14 боксёров из России и республики Беларусь. По итогам поединков сборная России обошла представителей дружественной страны.

Виталий Бойцов из Балашихи стал победителем в весовой категории до 57 килограмм, Сергей Оганисян из городского округа Люберцы в весе до 80 килограммов, а в категории до 92 килограммов обладателем золота стал Егор Плоцын из Жуковки.

Стоит отметить, что подмосковные боксеры принесли российской сборной три победы из четырех завоеванных.Кроме этого, соревнования были направлены также на развитие дружественных отношений между Россией и Белоруссией.

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#развитие
#сборная россии
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Россиянин Лунёв попал в ТОП-3 вратарей по количеству сейвов в Лиге Европы
25 декабря 2023, 12:19

Фото: istockphoto/Steevy84

Российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы.
Первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на счету которого 30 сейвов (отраженных ударов, которые потенциально должны были стать голевыми - прим. ред.). На втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува» с 27-ю спасениями. У Андрея Лунёва, расположившегося на третьем месте, 23 сейва.

Во многом благодаря успешной игре российского вратаря, «Карабах» сумел занять в своей группе второе место, пропустив вперёд только немецкий «Байер». По регламенту в раунде плей-офф клубы Лиги Европы, занявшие в своих группах вторые места, будут встречаться с командами, занявшими третьи позиции в группах Лиги чемпионов. «Карабах» сыграет за выход в следующий раунд с португальской «Брагой».

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#футбол
#клуб
#рейтинг
#спасение
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ФИФА пригрозила Бразилии отстранением в случае вмешательства властей в дела CBF
25 декабря 2023, 11:55

Фото: istockphoto/Denis Linine

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразилии отстранить её сборную и клубы от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой организации. Это может произойти в случае вмешательства властей в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Как сообщает Associated Press, ФИФА направила главному футбольному органу Бразилии письмо, в котором призывала не проводить досрочные выборы для замены Эднальдо Родригеса на посту президента организации. В противном случае FBC может грозить приостановка деятельности.

Напомним, суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса и всех его назначенцев от должностей 7 декабря из-за нарушений во время предыдущих выборов. Также решением судебных органов временно исполняющим обязанности президента CBF был назначен Хосе Пердиз, глава высшего спортивного суда Бразилии. Ему было поручено организовать новые выборы президента Бразильской конфедерации футбола в течение 30 дней. ФИФА счёл подобное вмешательство судебных органов в дела спорта необоснованными.

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#суд
#выборы
#футбол
#президент
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На Кубке России по фристайлу спортсмены из Подмосковья выиграли семь медалей
25 декабря 2023, 11:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Семь медалей завоевали фристайлисты Подмосковья на этапах Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по фристайлу проходил на спортивных базах фристайл-центра «Горский» в Новосибирске, ГЛЦ «Горная Саланга» в Кемеровской области и в Чусовом Пермского края.

По итогам соревнований спортсмены из Московской области завоевали в общей сложности семь медалий кубка России.

Золотыми призерами соревнований стали Егор Резанцев в дисциплине «биг-эйр» и Дмитрий Гайдук. В дисциплинах «могул» и «парный могул» серебро и бронзу получили фристайлисты Артем Шульдяков и Никита Паркачев.

Стоит отметить, что в зачете по «ски-кроссу» Дмитрий Гайдук и Алиса Ходырева стали бронзовыми призерами в двух категориях.

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#спортсмены
#серебро
#фристайл
#подмосковье
#победители
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Нападающий «Локомотива» Дзюба спел песню группы «Ленинград» про «Зенит»
25 декабря 2023, 11:06

Фото: iStock/Rost-9D

Футболист столичного ФК «Локомотив» Артем Дзюба спел фанатскую песню группы «Ленинград» про петербургский ФК «Зенит». Видео он опубликовал в своем Instagram*.
На вечеринке, где Дзюба с удовольствием пел песню «Ленинграда» про «Зенит» также присутствовал российский тренер Леонид Слуцкий.

Напомним, Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За это время он стал четырехкратным чемпионом России, дважды получал Кубок страны и четыре раза выиграл Суперкубок России. С 2022 года он играет в «Локомотиве».

3 декабря стало известно, что московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.
Отмечается, что матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба.Игра прошла на стадионе железнодорожников в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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