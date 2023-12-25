Футболист Лепехин заявил о впечатляющей игре Алипа

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Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин заявил, что в составе петербуржцев его больше всех впечатлила игра казахстанского спортсмена, защитника клуба «Зенит» Нуралы Алипа.
«Не могу сказать, чтобы кто-то очень сильно впечатлил в составе «Зенита», за исключением Алипа. Он больше года в команде, и раньше Нуралы очень редко выходил в стартовом составе. Нельзя сказать, что он у кого-то выигрывал конкуренцию. В этом году Алип абсолютно заслуженно получал игровое время и в каждом матче подтверждал, что он на данный момент – основной игрок «Зенита», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепехин.
Он добавил, что футболист очень неплохо проявлял себя до «Зенита», играя в составе «Сочи».
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