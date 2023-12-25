Футболист Горелов выразил желание вернуться в «Ростов»

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Бывший полузащитник «Ростова» Павел Горелов заявил, что хотел бы услышать предложение вернуться в команду.
«Я думаю, что если бы я заслуживал, то мне дали бы шанс, но пока что я его не получил. Ничего страшного, может быть, еще будет. <…> Мой родной город, родная команда. Если бы мне поступило предложение, я бы точно его рассматривал», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Горелов.
Отмечается, что сейчас футболист играет в составе челнинского «КАМАЗа».
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