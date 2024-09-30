Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже сегодня

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может начать наземную операцию в Ливане уже в течение ближайших нескольких часов. Об этом сообщил телеканал CBS.
Ранее в этот же день американская газета The Wall Street Journal писала, что Израиль намерен начать наземную операцию против ливанского движения «Хезболлах» уже на этой неделе. До этого они проводили рейды в южные регионы Ливана для сбора необходимых для нанесения ударов разведданных.
Теперь появились сведения о том, что израильские власти уведомили Вашингтон о намерении начать ограниченное по масштабам наземное вторжение в Ливан, которое может начаться в течение нескольких часов.
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Анастасия Чинкова