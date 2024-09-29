США повысили готовность войск на случай атаки Ирана

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Пентагон сообщил о повышении готовности дополнительных военных сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы в регионе. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
Ранее ливанское движение «Хезболла» подтвердило гибель своего генсека Хасана Насруллы в результате авиаудара ВВС Израиля по пригороду Бейрута. Предполагается, что его местоположение Израиль узнал от иранского шпиона.
Из заявления Пентагона следует, что его глава Ллойд Остин принял решение о повышении готовности дополнительных сил США к развёртыванию. Это позволит оперативно, в кратчайшие сроки оказать сопротивление Ирану в случае такой необходимости.
Также отметим, что Остину регулярно докладывают о ситуации на Ближнем Востоке.
Пентагоном принято решение оставить в регионе авианосную ударную группу МС США во главе с кораблём «Авраам Линкольн».
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Из заявления Пентагона следует, что его глава Ллойд Остин принял решение о повышении готовности дополнительных сил США к развёртыванию. Это позволит оперативно, в кратчайшие сроки оказать сопротивление Ирану в случае такой необходимости.
Также отметим, что Остину регулярно докладывают о ситуации на Ближнем Востоке.
Пентагоном принято решение оставить в регионе авианосную ударную группу МС США во главе с кораблём «Авраам Линкольн».
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Анастасия Чинкова