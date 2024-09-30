Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с громким заявлением о свободе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал редкое обращение с гражданам Ирана, заявив, что их страна будет окончательно свободна намного раньше, чем это прогнозируется.
Отметим, что Израиль признал Иран врагом номер один на фоне военных кампаний на палестинских территориях и в Ливане, бомбёжек Йемена, авианалётов на Сирию и прямых угроз нанесли удар непосредственно по Ирану.
Нетаньяху заявил, что Иран будет полностью свободен намного раньше, чем думает большинство. С этого момента «всё будет по-другому».
После израильский премьер назвал властей Ирана «тиранами», обвинил их в разжигании бессмысленных войн по всей территории Ближнего Востока, подчеркнув, что эти средства было бы лучше использовать на гражданские нужды.
В заключение Нетаньяху выразил уверенность в том, что граждане Израиля и Ирана смогут жить мирно, но добавил, что в случае возникновения угрозы, для защиты собственных территорий Израиль сможет дотянуться до любого места на Ближнем Востоке.
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Нетаньяху заявил, что Иран будет полностью свободен намного раньше, чем думает большинство. С этого момента «всё будет по-другому».
После израильский премьер назвал властей Ирана «тиранами», обвинил их в разжигании бессмысленных войн по всей территории Ближнего Востока, подчеркнув, что эти средства было бы лучше использовать на гражданские нужды.
В заключение Нетаньяху выразил уверенность в том, что граждане Израиля и Ирана смогут жить мирно, но добавил, что в случае возникновения угрозы, для защиты собственных территорий Израиль сможет дотянуться до любого места на Ближнем Востоке.
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Анастасия Чинкова