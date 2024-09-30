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Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с громким заявлением о свободе

Нетаньяху обратился к иранцам и заявил, что их страна будет свободна
30 сентября 2024, 19:17
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал редкое обращение с гражданам Ирана, заявив, что их страна будет окончательно свободна намного раньше, чем это прогнозируется.
Отметим, что Израиль признал Иран врагом номер один на фоне военных кампаний на палестинских территориях и в Ливане, бомбёжек Йемена, авианалётов на Сирию и прямых угроз нанесли удар непосредственно по Ирану.

Нетаньяху заявил, что Иран будет полностью свободен намного раньше, чем думает большинство. С этого момента «всё будет по-другому».



После израильский премьер назвал властей Ирана «тиранами», обвинил их в разжигании бессмысленных войн по всей территории Ближнего Востока, подчеркнув, что эти средства было бы лучше использовать на гражданские нужды.

В заключение Нетаньяху выразил уверенность в том, что граждане Израиля и Ирана смогут жить мирно, но добавил, что в случае возникновения угрозы, для защиты собственных территорий Израиль сможет дотянуться до любого места на Ближнем Востоке.

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#обращения
Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже сегодня
CBS: Израиль в течение нескольких часов может начать наземную операцию в Ливане
30 сентября 2024, 19:03

Фото: iStock/barbaraaaa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может начать наземную операцию в Ливане уже в течение ближайших нескольких часов. Об этом сообщил телеканал CBS.
Ранее в этот же день американская газета The Wall Street Journal писала, что Израиль намерен начать наземную операцию против ливанского движения «Хезболлах» уже на этой неделе. До этого они проводили рейды в южные регионы Ливана для сбора необходимых для нанесения ударов разведданных.

Теперь появились сведения о том, что израильские власти уведомили Вашингтон о намерении начать ограниченное по масштабам наземное вторжение в Ливан, которое может начаться в течение нескольких часов.

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#хезболла
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В Швейцарии отреагировали на разочарование Киева
МИД Швейцарии: план Зеленского не является единственной мирной инициативой
30 сентября 2024, 18:12

Фото: iStock/BrilliantEye

«Формула мира» Владимира Зеленского — не единственная мирная инициатива, которую можно обсуждать и поддерживать. Об этом заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо в беседе с РИА Новости. Его слова стали реакцией на заявление МИД Украины, которое выразило разочарование решением Швейцарии приветствовать китайско-бразильскую инициативу мирного разрешения конфликта.
На вопрос агентства о том, можно ли, по мнению Швейцарии, выражать согласие с другими мирными планами кроме украинского, Бидо ответил:
«Да, и это, кстати, отражено в «совместном коммюнике» конференции высокого уровня по миру на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке»
Представитель швейцарского министерства также подчеркнул, что обязательно нужно рассматривать все предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине, если они опираются на международное право и Устав ООН.

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#украина
#киев
#мид
#швейцария
#мир
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Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Крокус Сити Холла»
30 сентября 2024, 17:56

Фото: медиасток.рф

Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» за самоотверженные и решительные действия в ходе теракта весной этого года. Соответствующий документ, подписанный главой государства, представлен на портале официальной и правовой информации.
Отмечается, что особая благодарность объявлена администратору ложи административно-хозяйственного отдела «Крокуса» Софии Мейер и контролёру отдела пропускного режима филиала «Крокуса» Алексею Осанушкову.

Напомним, что группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта 2024 года. Она открыли огонь из автоматов по находящимся в здании людям, после чего подожгли сам зал. В результате этого террористического акта погибли 145 человек.

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#теракт
#сотрудники
#помощь
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Белорусские пограничники принудительно посадили дрон на границе с Литвой
Госпогранкомитет Белоруссии: пограничники посадили БПЛА на границе с Литвой
30 сентября 2024, 17:55

Фото: iStock/kodda

Белорусские пограничники посадили дрон на границе с Литвой. Об этом Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл 29 сентября. Беспилотник был обнаружен в 100 метрах от границы военными Лидского пограничного отряда.

После этого, согласно заявлению Госпогранкомитета, беспилотник был принудительно посажен с применением штатного вооружения.

В результате пограничники изъяли дрон, а против его владельцев начали вести административный процесс. Также к делу подключились правоохранительные органы, которые проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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#белоруссия
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#граница
#беспилотник
#пограничники
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Глава МИД Германии отвергла решение Шольца и поддержала поставки Taurus Украине
Глава МИД ФРГ Бербок поддержала поставку ВСУ Taurus для ударов вглубь России
30 сентября 2024, 17:43

Фото: iStock/macky_ch

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала поставки Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.
Отмечается, что таким заявлением она отвергла решение канцлера Германии Олафа Шольца, который 20 сентября отказался передавать Киеву ракеты Taurus. Он заявил, что опасается спровоцировать прямой конфликт с Россией.

Бербок подчеркнула, что Германия является демократическим государством, в котором пока не достигли единства в вопросе поставок дальнобойных ракет Украине. Однако она назвала очевидным то, что лично поддерживает такую возможность.

Также глава МИД добавила, что военная помощь Берлина Киеву по-прежнему сосредоточена на системах ПВО «для сохранения важной инфраструктуры».

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#россия
#политика
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Путин обновил состав Совбеза РФ
Путин включил в состав Совбеза РФ Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца
30 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета безопасности РФ. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что в состав ведомства были включены помощник президента Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и первый вице-премьер правительства Денис Мантуров.

Также указом из состава Совбеза был исключён врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Ранее он входил в Совет как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, но на прошлой неделе перешёл на работу в Совет федерации.

Кроме того, Путин продлил срок федеральной службы замсекретаря Совбеза Алексе. Гребенкину. Он сможет оставаться на своём посту до 13 октября 2025 года.

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Столтенберг оценил риски после изменений в ядерной доктрине России
Столтенберг: ядерная доктрина России не требует перемен со стороны НАТО
30 сентября 2024, 17:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не зафиксировал таких изменений в ядерной доктрине России, которые потребовали бы от него перемен. Об этом глава альянса сообщил в интервью агентству Reuters.
Таким образом Столтенберг подчеркнул, что внесённые российскими властями изменения в ядерную доктрину никак не скажутся на правилах, действующих в альянсе, поэтому никаких отдельных изменений вносить не придётся.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию предложил затронуть вопрос обновления основ госполитики в области ядерного сдерживания. После этого был внесён ряд изменений, который скоро отразится в тексте законодательства.

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В Европарламенте рассказали о пророссийски настроенных депутатах
Депутат Иябс: в ЕП есть сторонники мира на Украине на выгодных для РФ условиях
30 сентября 2024, 15:30

Фото: iStock/sinonimas

В Европарламенте (ЕП) есть сторонники мира на Украине на выгодных для России условиях, хотя на словах они продолжают поддерживать Киев. Такое заявление сделал депутат ЕП от Латвии Ивара Иябса, слова которого приводит портал Delfi.
По его словам, часть европейских законодателей в публичном пространстве говорят о всеобъемлющей поддержке Украины, однако в кулуарах ЕП призывают «о чём-то договориться» с Россией, чтобы как можно быстрее достичь мира на Украине, пусть даже на невыгодных для неё условиях.

Иябс предположил, что такие дискуссии активизировались на фоне подготовки к проведению президентских выборов в США. Он выразил сожаление в связи с тем, что в ЕП есть представители, мыслящие в «трампистском» направлении.

Политик ожидает, что в скором времени риторика депутатов ЕП будет смещена в сторону России.

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#россия
#политика
#конфликт
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Weltwoche: Орбан намерен согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева
30 сентября 2024, 15:17

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет согласовать место проведения переговоров представителей России и Украины. За основу он намерен принять китайско-бразильскую мирную инициативу, к обсуждению которой затем присоединились Франция и Швейцария.
Об этом сообщает швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на главу венгерского правительства. Ранее Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга приняли решение о создании открытой платформы «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса и урегулирования конфликта.

Совместное коммюнике по этому поводу подписали Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия. В обсуждении также приняли участие Венгрия, Франция и Швейцария.

В публикации указано, что Орбан заручился поддержкой стран, входящих в платформу «Друзья мира». Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита с участием России и Украины.

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