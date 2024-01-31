Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ вместо Залужного

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Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего украинской армии вместо Валерия Залужного. Об этом информирует The Times, ссылаясь на истчоники.
До этого от назначения на пост главкома ВСУ отказался начальник Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов.
Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного после давления со стороны других военачальников и международных партнеров.
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Алина Юрчак