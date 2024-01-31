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Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ вместо Залужного

Times: Сырский, и Буданов отказались заменить Залужного на посту главкома ВСУ
31 января 2024, 07:05
Фото: istock / Michele Ursi

Фото: istock / Michele Ursi

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отказался от предложения президента Украины Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего украинской армии вместо Валерия Залужного. Об этом информирует The Times, ссылаясь на истчоники.

До этого от назначения на пост главкома ВСУ отказался начальник Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного после давления со стороны других военачальников и международных партнеров.


Ранее киевский политолог Михаил Гончар заявил, что украинский глава Владимир Зеленский рисковал оказаться в нестабильной ситуации при увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сальдо раскрыл, в чем Украина просчиталась с атакой на Ил-76
Сальдо: Киевский режим просчитался, приказав сбить российский самолет Ил-76
31 января 2024, 07:35

Фото: istock / Alexey Kartsev

Украинское правительство просчиталось, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными бойцами на борту. По плану было обвинить РФ и запугать украинцев. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Как утверждает Сальдо, попытка Киева не увенчалась успехом и власти «заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться». Он отметил, что власти хотели обвинить РФ, как будто она сама сбила свое воздушное судно.

«Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще», — отметил политик.
Кроме того, он указал, что ВСУ обстреливают свои территории, а грешат на Россию.

Напомним, 24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором находилось 65 украинских военнопленных. Ранее сообщалось, что данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на самолет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#ракеты
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В ЮАР заявили, что все больше развитых стран хотят вступить в БРИКС
Дипломат ЮАР Суклал: все больше развитых стран хотят вступить в БРИКС
31 января 2024, 00:28

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Глава делегации Южной Африки на саммите БРИКС Анил Суклал высказал мнение о том, что все больше развитых стран «тихонечко стучатся в двери БРИКС», сообщает РБК.
Суклал подчеркнул, что растущий интерес развитых стран к БРИКС является положительным явлением, поскольку страны этого союза не выступают против Запада. Он отметил, что участники БРИКС никогда не выражали намерений противостоять интересам какого-либо блока или региона.

Однако глава делегации отказался уточнить, какие именно страны проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, ссылаясь на чувствительность этого вопроса.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков объявил, что страны-члены БРИКС собираются уделять особое внимание увеличению использования национальных валют в торговле в рамках этой организации. Он также подчеркнул, что с 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли пять новых государств, включая Египет, Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что расширенный состав БРИКС готов внести свой вклад в формирование многополярной системы международных отношений, а также способствовать созданию справедливого мирового порядка.

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#египет
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Эквадор передаст старую российскую технику США
Эквадор передаст старую российскую технику США, несмотря на позицию РФ
30 января 2024, 23:59

Фото: iStock/DC_Colombia

Эквадор планирует передать Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на возражения Москвы, заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.
«Поставка будет осуществлена. Российская сторона ссылается на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — отметил он.
Президент подчеркнул, что Эквадор не намерен разрывать отношения с Россией. В то же время он оценил позицию Москвы как «не совсем адекватную», особенно учитывая текущие масштабные беспорядки в Эквадоре. Нобоа выразил надежду на поддержку со стороны России в сложной для страны момент.

В начале января президент заявил о готовности осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую от США, стоимость которой оценивается в 200 миллионов долларов. Не уточнив, является ли эта техника военной или гражданской, Нобоа отметил, что в стране используются советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК «Игла». Однако передача военной техники третьим странам обычно ограничена условиями контрактов.

Москва предупредила Эквадор, что такой шаг будет рассматриваться как недружественный. Посол России в Кито Владимир Спринчан высказал мнение, что этот «металлолом» нужен не американцам, а «тем, кто умеет с ним обращаться», подразумевая Украину. Он добавил, что такой поступок Эквадора станет вкладом в конфликт на Украине «на одной стороне».

Год назад средства массовой информации сообщали о рассмотрении правительством экс-президента Гильермо Лассо вопроса о передаче российской техники Украине, однако конкретных действий не последовало. В 2023 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что Эквадор не поставит вооружение Киеву во время встречи с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

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Баранец допустил неповиновение ВСУ властям в случае увольнения Залужного
30 января 2024, 21:17

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что в случае увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским в украинской армии могут быть факты неповиновения.
«В целом на состояние ВСУ уход Залужного может оказать деморализующий эффект. Что бы мы ни говорили об этом человеке как о нашем враге, надо быть объективными и признать, что в армии его авторитет крайне солиден. Более того, надо отметить, что отстранение главкома с его поста приведет не только к ропоту среди солдат и офицеров, но и к отказу некоторых их них выполнять служебные обязанности», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что последствия увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимир Зеленским могут быть непредсказуемы.

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#уход
#всу
#солдат
#украина
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Экс-депутат Рады Килинкаров: Последствия увольнения Залужного непредсказуемы
30 января 2024, 20:46

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что последствия увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президентом Украины Владимир Зеленским могут быть непредсказуемы.
Такие последствия могут носить и негативный характер для Украины, считает эксперт. Он высказал предположение, что уход Залужного может деморализовать солдат ВСУ.

«С одной стороны, против могут выступить спонсирующие Киев американцы. С другой — непонятно, как на уход Залужного отреагирует фронт. Скорее всего, серьёзная часть военных окажется деморализована, так как отставка главкома будет означать, что украинская армия не справляется со своими задачами. ВСУ будут проигрывать и дальше, но, если он будет уволен, вся ответственность за провалы ляжет лично на главу киевского режима», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Килинкаров.

При этом, полагает Килинкаров, для самого Залужного увольнение может стать началом успешной политической карьеры.

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#эксперт
#армия
#уход
#всу
#зеленский
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ЦИК опубликовал декларации о доходах Слуцкого, Харитонова и Даванкова
30 января 2024, 20:37

Фото: istockphoto/nemchinowa

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала декларации о доходах за 6 лет зарегистрированных кандидатов на пост президента России Николая Харитонова, Леонида Слуцкого и Владислава Даванкова. Владимир Путин был зарегистрирован накануне, 29 января, и подал декларацию ранее.
Больше всех за указанный период задекларировал вице-спикер Государственной думы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков — 76,9 миллиона рублей. Кандидат на президентское кресло от КПРФ указал в декларации доход за шесть лет в размере 36,2 миллиона рублей. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отчитался в получении дохода в сумме составила почти 36 миллионов рублей.

Действующий президент РФ Владимир Путин в декларации о доходах за период с 2017 по 2022 год (шесть лет, предшествующих году назначения выборов) указал сумму 67,6 миллиона рублей.

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#доходы
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Лидер израильской оппозиции призвал к пересмотру отношений с Москвой из-за Газы
30 января 2024, 19:40

Фото: istockphoto/Vladimir Gnedin

Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид призвал к пересмотру отношений с Москвой. Причина заключается в позиции России по конфликту в секторе Газа и в контактах с представителями радикального палестинского движения ХАМАС.
В интервью израильскому русскоязычному порталу «Вести» политик подчеркнул, что отношения с Россией, конечно, следует сохранить из-за стратегических соображений, но прежней теплоты в них уже не будет.

«Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — заявил Лапид.

«Оскорблением» бывший премьер-министр и глава МИД Израиля посчитал позицию Москвы по вопросам палестино-израильского урегулирования. Нынешний лидер оппозиции уверен, что в конфликте Россия однозначно встала на сторону ХАМАС, что выражалось, по его мнению, в публичных заявлениях официальных лиц и приёмах делегаций палестинского движения в Москве.

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#израиль
#хамас
#москва
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ИГИЛ* использует таджиков для террористических атак
30 января 2024, 19:04

Фото: istockphoto/tanyss

В течение последние несколько лет ИГИЛ* проводил свои террористические операции в Афганистане, Иране и Турции, используя в качестве непосредственных исполнителей граждан Таджикистана.
Об этом сообщает авторитетное американское аналитическое издание Al-Monitor. Отмечается, что жители Таджикистана и других стран Центральной Азии, в отличие от ближневосточных боевиков, остаются незамеченными и не вызывают подозрений у представителей турецких спецслужб.

Так, 28 января двое неизвестных открыли огонь по прихожанам церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Глава министерства иностранных дел Турции Али Ерликая заявил, что двое подозреваемых в нападении являются гражданами России и Таджикистана. ИГИЛ* взял на себя ответственность за этот теракт.

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#теракт
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#турция
#церковь
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В Германии раскрыли планы США по России
Немецкий бизнесмен Дотком: США хотят обострить конфликт на Украине
30 января 2024, 18:44

Фото: iStock/rarrarorro

США попытаются обострить конфликт между Россией и Украиной всеми доступными способами из-за поражения ВСУ на поле боя. Так считает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Мы сейчас входим в новую фазу прокси-войны США. Украина проиграла на поле боя, а Запад не может принять это поражение», — написал Дотком на странице в соцсети Х.

Он также выразил предположение, что Запад может устроить провокации против России с целью заставить Москву согласиться на мир на неприемлемых для нее условиях.

Дотком предупредил, что подобные действия будут иметь пагубные последствия, которые приведут к серьезной эскалации.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что отсутствие американской помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя.

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