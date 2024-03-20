Агрессивные высказывания Латвии о России могут привести к ядерной эскалации — СМИ

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Агрессивная риторика лидеров стран Прибалтики в адрес России недальновидна, так как в случае конфликта США не придут на помощь, передает Responsible Statecraft.
«Европейские политики должны учитывать, как их риторику воспринимают в Вашингтоне, где уже появляются первые признаки отказа США от своей глобальной роли вездесущего и гиперактивного мирового жандарма. Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению», —говорится в статье.
Автор напомнил, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о пересечении красных линий. Таким образом, издание ставит под сомнение способность Ринкевичса адекватно оценивать свои действия и предупреждает, что призывы разрушить Россию только усилят ядерную напряжённость, а это в планы США не входит, гласит статья.
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