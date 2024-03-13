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Латвия намерена «продвигать демократию» на постсоветском пространстве

13 марта 2024, 15:02
Фото: istockphoto.com/Vector

Фото: istockphoto.com/Vector

Латвия планирует профинансировать программу по продвижению «демократических ценностей» и гендерного равенства в странах Восточного партнёрства Евросоюза.
Проект должен будет заработать в таких странах, как Украина, Молдавия, Армения и Белоруссия. Однако основной упор будет сделан на центральноазиатских государствах — Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.

Программа будет направлена на такие сферы, как как государственное управление, бизнес, гендерное равенство и информационная сфера. Как передаёт RT, на проект выделят более €790 тыс.


Ранее латвийские власти продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года. Так, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха до окончания срока запрета.

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Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
WSJ: Пентагон готов передать Украине ATACMS, получив ракеты PrSM
13 марта 2024, 14:37

Фото: iStock/typhoonski

Пентагон готов отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS после получения США новой ракеты PrSM. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Согласно материалу, ранее американские чиновники говорили о том, что все ракеты ATACMS большей дальности необходимо оставить в США, а не передавать Украине. Объяснялось это тем, что Штаты должны выть в состоянии удовлетворить собственные военные потребности.

«Но теперь Пентагон открыт для предоставления ATACMS большей дальности из-за прогресса в получении системы последующего поколения PrSM», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки намерены поставить Украине новый вариант баллистической ракеты ATACMS большей дальности. Новые ракеты позволят Киеву «нанести удар по контролируемому Россией Крымскому полуострову». Однако отмечается, что финансирование США поставок оружия в Украину остается под вопросом из-за противодействия со стороны экс-президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе.

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Песков: Россия готова обсудить с Арменией вопрос её пребывания в ОДКБ
13 марта 2024, 13:38

Фото: сайт Кремля

В Кремле готовы обсуждать вопрос членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности. Однако для прояснения позиции Еревана необходимы непосредственные контакты.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На традиционной встрече с журналистами он сказал, что Москва, безусловно, знает о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода страны из ОДКБ. По мнению представителя Кремля, в этой плоскости предстоит большая работа, сопряжённая с большим количеством встреч и контактов, как в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне.

Ранее глава Армянского правительства заявлял, что страна покинет ОДКБ, если не будут разрешены поднятые Ереваном вопросы. Главным образом, они касаются суверенной территории Армении, уточнил Пашинян.

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#армения
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В Финляндии начнут вывозить автомобили с российскими номерами за границы ЕС
13 марта 2024, 13:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владельцы автомобилей с российскими номерами должны будут предъявлять документы, подтверждающие их право управлять ТС в стране. Об этом сказано в заявлении директора департамента таможенного контроля страны Сами Ракшита.
«С субботы водители автомобилей, зарегистрированных в России, должны будут подтвердить в надзорных органах, что они имеют право управлять автомобилем в Финляндии. Рекомендуется иметь при себе эти документы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наличие документов необходимо для того, чтобы иметь возможность доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерами.

При отсутствии документов, машину могут изъять и наложить налоговую пошлину. Также автомобиль могут вывезти за границы ЕС.

При этом исключение сделали для студентов и лиц, работающим в Финляндии по трудовому договору. Помимо этого, под исключение подпадают машины, которые находятся на основании санкционного постановления.

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#финляндия
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Стало известно о планах Трампа вывести США из НАТО
Эксперт Васильев: Трамп намеревается переформатировать НАТО
13 марта 2024, 12:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп переформатирует НАТО в случае своей победы на предстоящих выборах. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передают РАИ Новости.
Ранее американский сенатор Майк Ли заметил, что прямое вмешательство государств-членов Североатлантического альянса в украинский конфликт может завершиться катастрофой и выход Соединенных Штатов из блока будет одним из них.

Эксперт обратил внимание, что, если Дональд Трамп снова займет пост руководителя Америки, НАТО придется столкнуться с серьёзными изменениями. Если Трамп и не выведет свою страну из состава альянса, то он в любом случае сменит формат организации.

«У него (Трампа — прим. ред.) весьма прохладное отношение к НАТО. Еще в первый срок он придал альянсу коммерческий характер. По его мнению, главное — упорядочить финансы и поддержать ВПК США. Прежде всего для него важны американские интересы», — заключил Васильев.
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Россия усилит границу с Финляндией из-за возможных рисков
Военный эксперт Глазунов: Россия усилит границу с Финляндией из-за рисков
13 марта 2024, 12:29

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия вынуждена усилить границу с Финляндией из-за рисков после вступления её в НАТО. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя установку систем поражения на рубеже государств.
«Эти усиления связаны с тем, что теперь Финляндия представляет для нас угрозу. Для блока НАТО — это основной противник, главный противник. Ни Китай, ни Иран, ни кто-то другой, а именно Россия», — заявил Глазунов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, в настоящее время идет война против России. А те страны, которые вступают в НАТО становятся мишенью для ВС РФ, так как они угрожают безопасности нашего государства.

Военный эксперт отметил, что ранее Финляндия считалась нейтральной страной и угрозы не представляла, однако при её вступлении в НАТО, появляются определенные риски. От финнов можно ожидать военное, политическое или военно-политическое выступление.

Таким образом, ради безопасности своего народа Россия усилит войска на приграничной с финнами территории, заключил Глазунов.

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Путин предупредил западные элиты об окончании бала «вампиров»
13 марта 2024, 12:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что так называемый «золотой миллиард» на Западе на протяжении столетий паразитировал на других народах, эксплуатируя страны Африки, Азии и Латинской Америки. Однако теперь эти времена безвозвратно уходят в прошлое, отметил российский лидер.
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости президент отметил, что западные государства всеми силами пытаются и сейчас сохранить несправедливое мироустройство, однако их попытки обречены на провал.

«Они привыкли веками набивать брюхо человеческой плотью, а свои карманы — деньгами. Однако им пора понять, что бал вампиров заканчивается», — сказал Владимир Путин.

Российский президент не раз подчёркивал, что идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит откровенно расистский и неоколониальный характер. Запад боится, что многие страны предпочтут жить по новым правилам, и эти опасения оправданы. Развивающиеся страны, государства Глобального Юга желают идти по собственному пути, а не следовать навязанным доктринам западных элит, заключил Путин.

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Путин в ответ на предложение Ельцина баллотироваться в президенты заявил о своей неготовности
Путин вспомнил разговор с Ельциным о возможности баллотироваться в президенты
13 марта 2024, 10:51

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Перед своим уходом с поста президента Борис Ельцин предложил Владимиру Путину принять участие в выборах на должность главы государства. Об этом вспомнил сам нынешний российский лидер.
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости Путин отметил, что это предложение было сделано в соответствующем историческом контексте, в непростом экономическом положении, в котором находилась страна, и в сложной внутриполитической ситуации с точки зрения внутренней безопасности.

Он подчеркнул, что отказался тогда не потому, что испугался, а потому, что осознавал огромный масштаб задач и проблем, требующих безотлагательного решения. По словам действующего президента РФ, он опасался, что своим вмешательством может сделать хуже, чем есть. Владимир Путин также заявил, что случись ему сейчас вернуться в прошлое, он ответил бы точно также.

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#рф
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Клинтон обвинила поддерживающих Трампа граждан США в симпатии к Путину
13 марта 2024, 10:22

Фото: istockphoto/rarrarorro

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что голосование за Дональда Трампа на президентских выборах в США будет являться голосованием за российского лидера Владимира Путина. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.
Она также обвинила американцев в симпатии к президенту России.

Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в том случае, если к власти в США вновь придет Трамп, то деньги Украине выделятся не будут и вооруженный конфликт вскоре завершится.

Отметим, что ряд американских политиков заявляет, что победа Трампа на выборах может сказаться на планах Евросоюза, в том числе, по украинскому конфликту.

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#владимир путин
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Путин: Создание Россией ракеты «Авангард» обнулило вложения США в систему ПРО
13 марта 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Создание и усовершенствование российскими специалистами ракетного комплекса «Авангард» обнулило многомиллионные вложения США в систему противоракетной обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
В интервью журналисту Дмитрию Киселёву для телеканала «Россия-1» и РИА Новости российский лидер отметил, что с 2018 года, когда впервые был представлен «Авангард», система была значительно модифицирована и усовершенствована. Эта ракета нанесла Вашингтону тяжёлый экономический удар, добавил президент.

Глава государства предложил подсчитать, сколько стоило американцам создание их системы противоракетной обороны (ПРО) и сравнить со стоимостью межконтинентальной ракеты «Авангард».

«Это просто несопоставимые величины. Мы по сути обнулили все усилия и вложения американцев в создание их системы ПРО», — сказал Владимир Путин.

Гиперзвуковой боевой ракетный блок «Авангард» способен совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. При движении к цели он совершает так называемое глубокое маневрирование амплитудой в несколько тысяч километров — как в боковой плоскости, так и по высоте. Это делает ракету практически неуязвимой для любых систем противоракетной обороны. Это и имел ввиду президент, говоря об «обнулении» вложений США в ПРО.

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