Латвия намерена «продвигать демократию» на постсоветском пространстве

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Латвия планирует профинансировать программу по продвижению «демократических ценностей» и гендерного равенства в странах Восточного партнёрства Евросоюза.
Проект должен будет заработать в таких странах, как Украина, Молдавия, Армения и Белоруссия. Однако основной упор будет сделан на центральноазиатских государствах — Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.
Программа будет направлена на такие сферы, как как государственное управление, бизнес, гендерное равенство и информационная сфера. Как передаёт RT, на проект выделят более €790 тыс.
Ранее латвийские власти продлили запрет на въезд россиян до марта 2025 года. Так, россияне больше не смогут посещать Латвию с целью туризма и отдыха до окончания срока запрета.
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Программа будет направлена на такие сферы, как как государственное управление, бизнес, гендерное равенство и информационная сфера. Как передаёт RT, на проект выделят более €790 тыс.
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Мелисса Тимофеева