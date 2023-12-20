ЦИК предложил провести ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах

Фото: сайт Кремля
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах наряду с традиционным предлагается провести в 29 регионах.
Памфилова отметила, что впервые дистанционное электронное голосование состоится лишь в одном субъекте — в Вологодской области. Глава ЦИК отметила, что потенциально поучаствовать в ДЭГ могут порядка тридцати восьми миллионов избирателей.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, выборы которого пройдут 15—17 марта следующего года.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, выборы которого пройдут 15—17 марта следующего года.
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Екатерина Коршунова