В Латвии заявили об отправке Украине более 500 дронов

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Министр обороны Латвии Адрис Спрудс сообщил в социальной сети X об отправке Украине более 500 дронов.
По данным портала rus.lsm.lv, в апреле и мае Латвия отправила на Украину 135 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму около 1 миллиона евро. В начале июля власти страны обязались поставить Киеву более 2,5 тысяч беспилотников различных типов, произведенных латвийскими компаниями, на общую сумму около 4 миллионов евро.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к странам-партнерам по НАТО с просьбой снять ограничения на использование западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов.
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Александр Климов