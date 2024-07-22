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В Латвии заявили об отправке Украине более 500 дронов

Министр обороны Латвии Спрудс заявил об отправке Украины более 500 дронов
22 июля 2024, 23:47
Фото: iStock/Ruma_Aktar

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Министр обороны Латвии Адрис Спрудс сообщил в социальной сети X об отправке Украине более 500 дронов.


По данным портала rus.lsm.lv, в апреле и мае Латвия отправила на Украину 135 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму около 1 миллиона евро. В начале июля власти страны обязались поставить Киеву более 2,5 тысяч беспилотников различных типов, произведенных латвийскими компаниями, на общую сумму около 4 миллионов евро.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к странам-партнерам по НАТО с просьбой снять ограничения на использование западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов.

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Путин назначил нового заместителя главы МЧС России
Президент Путин назначил Романа Курынина новым заместителем главы МЧС России
22 июля 2024, 23:53

Фото: Фотобанк Московской области

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя главы МЧС России Романа Курынина. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов.
Ранее Курынин руководил Росздравнадзором по Москве и Московской области, в 2023 году глава МЧС России Александр Куренков удостоил его награды за спасение стюардессы, потерявшей сознание во время полета.

В конце марта 2023 года Владимир Путин снял полковника Александра Чуприяна с должности первого заместителя главы МЧС России. Одной из причин ухода Чуприяна могла стать реформа отряда «Центропас».

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Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
22 июля 2024, 23:41

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство обороны США опубликовало свою последнюю на данный момент стратегию по Арктике, передает РИА Новости.
В документе говорится, что серьезные геополитические изменения, а также растущие последствия изменения климата вызвали необходимость разработки нового стратегического подхода к Арктике.

Изменения в глобальной ситуации включают в себя вступление Финляндии и Швеции в НАТО, спецоперацию России на Украине и усиление сотрудничества между Москвой и Пекином.

Ранее адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий Североатлантическими союзными силами Джеймс Ставридис заявил, что российский ледокольный флот превосходит аналогичные корабли стран НАТО.

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#спецоперация
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В США начали распространять слухи о смерти Байдена
РИА Новости: в соцсетях США началось распространение слухов о смерти Байдена
22 июля 2024, 23:17

kremlin

После того как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной кампании, пользователи социальных сетей в США начали распространять слухи об его смерти, передает РИА Новости.
«Сообщается, что Джо Байдена в последний раз видели на публике 17 июля. Это произошло через несколько дней после покушения на Трампа. Америка хочет знать: где Джо?» – спрашивает журналист Кайл Беккер.

Кроме того, в комментариях под последним постом на официальном аккаунте X американского лидера была стали появляться запросы фотографии Байдена со свежим номером газеты.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#джозеф байден
#выборы
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Британия, Италия и Япония проектируют новый боевой истребитель шестого поколения
22 июля 2024, 23:14

Фото: iStock/Chaosamran_Studio

Великобритания вместе с Италией и Япония представила в Фарнборо модель нового истребителя шестого поколения из проекта GCAP. Об этом сообщает агентство Reuters. Страны должны завершить разработку боевого самолета к 2035 году, говорится в сообщении.
Представители GCAP заявляют, что новая модель станет самым современным, совместимым, адаптируемым и взаимосвязанным истребителем в мире. По их данным, боевой самолет будет обладать интеллектуальной системой вооружения, интерактивной кабиной с программным управлением, множеством датчиков и сильнейшим радаром нового поколения, который будет способен анализировать в 10 тысяч раз больше данных, чем его предшественники.

Ранее «Ростех» опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой представлены испытания новой боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». В Уралвагонзаводе отметили, что БМПТ является самым надежным прикрытием для танков и боевых машин, которое благодаря многоканальному комплексу вооружения, способно вести огонь по нескольким целям одновременно, не оставляя противнику шанса укрыться от ударов.

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#контракт
#вооружения
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Госдеп: США готовы применять ядерное оружие для защиты безопасности Японии
22 июля 2024, 22:20

Фото: istockphoto/Gerasimov174

США готовы применять любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения своих обязательств по защите безопасности Японии. Об этом сообщил представитель госдепа страны Дэниел Критенбринк на брифинге.
«Наши обязательства по договору безопасности перед нашими японскими союзниками нерушимы, и мы полны решимости использовать все имеющиеся в распоряжении Америки средства, включая ядерные, чтобы обеспечить выполнение этих обязательств», – объявил помощник по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Критенбринк также добавил, что перед лицом беспрецедентных угроз в регионе американцы и японцы готовы показать, что смогут обеспечить не только безопасность Японии, но и помочь в этом всему региону.

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#защита
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Псковский суд признал обращение Шварценеггера к россиянам дискредитацией ВС РФ
22 июля 2024, 22:02

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Обращение актера Арнольда Шварценеггера к россиянам признали дискредитацией ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Речь идет о словах бывшего губернатора Калифорнии, произнесенных им весной 2022 года.
В них сотрудник центра «Э» МВД РФ, занимающегося противодействием экстремизму, усмотрел высказывания, в которых действия российской армии на Украине «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

Кроме того, Шварценеггер призывал закончить спецоперацию на Украине. За репост видеозаписи штраф в 30 тысяч рублей получил председатель регионального «Яблока» Лев Шлосберг*.

*Признан иноагентом в РФ

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Боррель сообщил о блокировке средств на оружие для Украины из-за вето Венгрии
22 июля 2024, 21:33

Фото: istockphoto/rarrarorro

Деньги Европейского фонда мира, предназначенные на оружие для Украины, заблокированы, потому что Венгрия не сняла запрет. Страны-участницы Евросоюза не договорились, сообщил главный дипломат Европы Жозеп Боррель в рамках пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД европейских государств.
«Страны ЕС не получат компенсации [за переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», - посетовал Боррель, добавив, что решение венгерской стороны не мешает Киеву получать вооружения.

Дипломат подчеркнул, что потерял всякую надежду на то, что Будапешт изменит свое решение. Ранее сообщалось, что антироссийские санкции провалились и могут нанести ущерб Европе.

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#венгрия
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#жозеп боррель
#новости
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NBC: Байден выступит с речью перед американцами по возвращении в Вашингтон
22 июля 2024, 20:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Хозяин Белого дома Джо Байден готовит речь для американцев, с которой планирует обратиться к народу через несколько дней. Как передает NBC, это произойдет, возможно, по возвращении политика в Вашингтон.
«Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав «в подробностях» объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года», — говорится в публикации.

Сейчас заокеанский лидер на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре. Отмечено, что будущая речь станет для Байдена «первым масштабным событием» после возвращения в столицу.

Когда конкретно выступит глава США пока неизвестно, есть лишь предположение, что все состоится в Белом доме. Врач должен осмотреть политика, хотя тот выразил готовность «вернуться уже завтра», пишут журналисты.

Ранее Байден заявил о снятии своей кандидатуры с выборов. В Кремле прокомментировали, что решение неудивительное, а глава киевского режима Владимир Зеленский назвал его «мужественным».

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#мир
#сша
#выборы
#джозеф байден
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Суд отложил рассмотрение иска с требованием провести выборы президента Украины
22 июля 2024, 20:48

Фото: istockphoto/utah778

Кассационный административный суд Украины отложил рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского, который требовал объявить выборы президента. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. Дату перенесли на два месяца, на 16 сентября, говорится в сообщении.
«Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины. Рассмотрение дела продолжится в 15.30 16 сентября», — указано в заявлении.
Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины, чтобы тот обязал парламент назначить выборы президента для сохранения конституционного строя.

Также Александр Дубинский, который находится под стражей из-за обвинений в госизмене, сообщал, что последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте.

Депутат считает, что к смене риторики также привели растущее недовольство властью из-за коррупции, роста тарифов и безработицы, а также окончание полномочий Зеленского, возможность победы Дональда Трампа на выборах в США и ослабление поддержки Украины в Евросоюзе.

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