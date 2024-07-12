Российский регион подготовился к принятию депонированных за Латвии граждан РФ

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В Псковской области готовят пункты временного размещения (ПВР) для граждан, которым грозит депортация из Латвии, сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Вы слышали, что парламент Латвии принял очередные поправки к закону об эмиграции. В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», – отметил губернатор.
По его словам, Псковская область готова принять переселенцев из других стран, чему способствует положительный опыт работы региона в данном направлении.
Ранее сообщалось, что Латвия может депортировать 800 россиян, которые не подали заявления на постоянный или временный вид на жительство.
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Александр Климов