Минобороны Литвы: в коалицию по разминированию Украины войдут 22 страны

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В создаваемую по инициативе Литвы международную коалицию по разминированию Украины войдут 22 страны. Об этом сообщило Минобороны прибалтийской республики, подписав соответствующий меморандум с Исландией. Вильнюс и Рейкьявик встанут в руководстве контактной группы этого проекта.
«Меморандум о взаимопонимании оговаривает создание фонда членов коалиции и возможность приобретения необходимой материальной части», – заявило Минобороны Литвы.По данным ведомства, этим летом в коалицию вступят новые участники, а всего их будет 22.
Коалицию по разминированию Украины решили создать после дистанционного заседания в июле 2023 года в формате «Рамштайн». Обезвреживать мины в прифронтовых зонах или зонах боевых действий участники не собираются. Коалиция намерена обучать саперов из числа украинских военных и отправлять в Киев специализированную технику.
Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой электроэнергетической системы с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ). О решении этих трех стран Прибалтики не продлевать контракт об электроснабжении, а также о намерении полностью перейти на новую систему к февралю 2025 года, говорилось в совместном заявлении на сайте Минэнерго Литвы.
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