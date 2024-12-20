Активист рассказал о судьбе жителей Суджи, оставшихся в городе под оккупацией ВСУ

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По словам активиста Владимира Синельникова, в Судже Курской области под оккупацией ВСУ находится около 3-х тысяч россиян. Этим он поделился с изданием «Лента.ру».
«Мы знаем, что сейчас в Судже находятся около трех тысяч мирных жителей», — заявил активист.
Как рассказал Синельников, большинство из жителей Суджи проживают в своих домах. Также многие группируются с соседями в одном доме. Те, кто потерял свои владения в ходе оккупации, расположились в здании местного интерната. Активист уточнил, что в последнее обесточено. На данный момент в интернате проживает несколько десятков людей.
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