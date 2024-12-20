Волонтер рассказала об ужасах в приграничных районах Курской области

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Волонтер Яна Чайкина рассказала о спасении группы срочников, которые прятались в болотах после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Этим поделились в «Лента.ру».
«Их вывезли много, однажды были изможденные. Девять человек девять дней прятались в болотах, ели кукурузу и пили болотную воду. Когда их раздели, на них уже начали гнить трусы, потому что они все время прятались в воде», — рассказала Чайкина в своем интервью изданию.
Свою работу Чайкина начала еще в августе. Ее штаб организовал выдачу гуманитарной помощи, а также вывоз людей с территорий под контролем ВСУ.
По ее словам, однажды волонтеры получили от главы Суджанского района бронированный УАЗ «Патриот». На нем они заезжали в саму Суджу. Один автомобиль пришлось оставить в городе.
Также Чайкина поведала об истории одного из волонтеров, чьи родственники остались в приграничных районах. Он посадил в машину свою маму, отчима и несколько бабушек. На обратном пути автомобиль попал под обстрел, в результате чего волонтер получил ранения. К тому же сзади посекло женщин. Отчиму выжить не удалось.
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Иван Мусатов