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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о порядка 70% украинских военных, которые дезертируют при их перебросе в город Курахово. Этим поделились в РИА Новости.
«Желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше. По имеющимся данным, около 70% украинских военных из числа насильно мобилизованных дезертируют еще по пути переброски в Курахово», — заявил Рогов.
Также по словам политика, дезертирство наблюдается среди насильно мобилизованных украинцев. Как правило, они состояли в недавно сформированных подразделениях.
На сегодняшний день российская армия освободила порядка 90% территории Курахово. ВСУ выбиты из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район.
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Иван Мусатов