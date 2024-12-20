В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

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На всей территории Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб правительства региона в своем telegram-канале.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — предупредили в оперативном штабе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ совершили атаку на Ростовскую область с помощью американских и британских ракет. В частности это были шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.
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Иван Мусатов