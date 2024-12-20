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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

На всей территории Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб правительства региона в своем telegram-канале.


«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — предупредили в оперативном штабе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ совершили атаку на Ростовскую область с помощью американских и британских ракет. В частности это были шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.

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Волонтер рассказала об ужасах в приграничных районах Курской области
«Лента.ру»: волонтеры спасли группу срочников в болотах Курской области
20 декабря 2024, 03:38

Фото: iStock/Anna_Anikina

Волонтер Яна Чайкина рассказала о спасении группы срочников, которые прятались в болотах после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Этим поделились в «Лента.ру».
«Их вывезли много, однажды были изможденные. Девять человек девять дней прятались в болотах, ели кукурузу и пили болотную воду. Когда их раздели, на них уже начали гнить трусы, потому что они все время прятались в воде», — рассказала Чайкина в своем интервью изданию.

Свою работу Чайкина начала еще в августе. Ее штаб организовал выдачу гуманитарной помощи, а также вывоз людей с территорий под контролем ВСУ.

По ее словам, однажды волонтеры получили от главы Суджанского района бронированный УАЗ «Патриот». На нем они заезжали в саму Суджу. Один автомобиль пришлось оставить в городе.

Также Чайкина поведала об истории одного из волонтеров, чьи родственники остались в приграничных районах. Он посадил в машину свою маму, отчима и несколько бабушек. На обратном пути автомобиль попал под обстрел, в результате чего волонтер получил ранения. К тому же сзади посекло женщин. Отчиму выжить не удалось.

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#волонтеры
#интервью
#всу
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#курская область
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Орбан: Венгрия предложила России и Украине обмен 700 пленных с каждой стороны
20 декабря 2024, 02:53

Фото: iStock/Sinenkiy

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна предложила России и Украине обмен 700 пленных с каждой стороны. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», — заявил Орбан.

Данный обмен входил в предложение Венгрии о рождественском прекращении огня. В итоге Владимир Зеленский отверг данную инициативу. Глава венгерского МИД Петер Сийярто прокомментировал, что за это Зеленского должен судить украинский народ.

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#всу
#рф
#венгрия
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#виктор орбан
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Пленный боец ВСУ: был приказ убивать русскоязычных жителей Курской области
20 декабря 2024, 02:18

Фото: iStock/Irina Piskova

Пленный боец ВСУ Григорий Шинкарев рассказал, что командование дало приказ расстреливать жителей Курской области, говорящих на русском языке. Этим поделились в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
«Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех кто на русском языке, тех расстреливать», — заявил украинский военный.

Пленный отметил, расстреливать мирных русскоговорящих жителей являлось приказом. Также он рассказал о жестоком отношении к рядовым ВСУ. По словам Шинкарева, военных забивали палками, когда те не так держали автомат или отказывались стрелять в русских. Были случаи переломов рук и ног. Когда солдаты сбегали, то их отлавливали и расстреливали.

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#солдаты
#всу
#курская область
#сво
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В Пентагоне не знают судьбу миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине
20 декабря 2024, 00:06

Фото: Austin Nooe

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не дал ответа на вопрос о выделенных миллиардах долларов на помощь Украине. Об этом пишут РИА Новости.
«Я изучу ваш вопрос», — заявил Райдер в ходе брифинга.
Журналист пытался узнать у пресс-секретаря, что станет с выделенными деньгами на помощь Украине в том случае, если сегодняшняя администрация не успеет их израсходовать. Как отмечается, после подобного изучения вопроса следует письменный ответ Пентагона.

На данный момент в США осталось около 6,7 миллиардов долларов, которые рассчитаны на военную помощь Киева. В них входит 5,6 миллиарда для отправки имущества со складов и 1,13 миллиарда долларов на новое оборудование. Райдер уточнил, что очередное объявление о новом пакете военной помощи ожидается до завершения срока нынешней администрации.

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#помощь
#пентагон
#украина
#сво
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Зеленский: Украина не способна жить в состоянии замороженного конфликта с РФ
19 декабря 2024, 22:55

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с РФ, сообщило агентство Reuters.
«Мы должны понять, что мы не можем жить с замороженным конфликтом», — обратил внимание Владимир Зеленский.

Глава киевского режима оценил способность поддерживать состояние заморозки противостояния с Российской Федерацией. Украинский политик подчеркнул, что в случае прекращения огня речь должна идти о понятном образе окончании конфликта. В ином случае, по мнению Владимира Зеленского, конфликт возобновится вновь.

Ранее Владимир Зеленский панибратски отозвался об избранном президенте США Дональде Трампе, похвалив его за силу. Это произошло в ходе встречи политиков на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Зеленский заявил, что Трамп очень сильная личность. Позднее в беседе с журналистами он выразил желание, чтобы американский президент был на стороне Украины.

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#владимир зеленский
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#украина
#сво
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Стало известно, сколько осталось ВС РФ до выхода к границам ДНР и ЛНР
Советник ДНР Гагин: ВС РФ осталось немного до выхода к границам новых регионов
19 декабря 2024, 21:39

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВС РФ осталось совсем немного до выхода к границам ДНР и ЛНР, учитывая высокие темпы наступления. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, за последние месяцы российские войска освободили более 80 населенных пунктов.
«До административной границы республик осталось дойти не так много. То есть освободить полностью... Мы ежедневно двигаемся вперед, каждый день освобождаем практически один-два населенных пункта. Такой высокий темп наступления мы взяли где-то с лета. За последние месяцы более 80 населенных пунктов освобождено, — указал советник в беседе с NEWS.ru.
Гагин подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией, а пытаться высчитать дату взятия под контроль оставшихся населенных пунктов — дело неблагодарное, так как в «полях своя арифметика».

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#сво
#всу
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Военный аналитик Коротченко: «Орешник» не ловят спутники
19 декабря 2024, 21:15

Фото: iStock/PavelRodimov

Момент запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» внезапен для противника, поскольку её не могут отследить средства спутниковой разведки. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.
Он отметил, что отличительной особенностью этого ракетного комплекса является короткий активный участок – момент старта, когда ракета набирает скорость и наиболее уязвима для перехватывающих средств. Однако «Орешник» обладает мобильностью и подвижным грунтовым ракетным комплексом, что даёт возможность скрыть его местоположение от средств спутниковой разведки.

Далее, продолжил Коротченко, ракета выходит в ближний космос, где на баллистической траектории осуществляется разведение боевых блоков. Затем каждый блок, оснащённый двигательной установкой, достигает и поражает запрограммированную цель.

Дальность ракетного комплекса «Орешник» составляет до 5,5 тысячи километров. В зоне его потенциального поражения оказываются страны НАТО в Европе.

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#спутник
#космос
#скорость
#участок
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Володин рассказал о работе над поручением Путина по бойцам СВО
Володин: военные в Курской области получат статус участника СВО
19 декабря 2024, 21:00

Вячеслав Володин (фото: kremlin.ru)

Российские военные на передовой в Курской области получат статус участников СВО по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой государства.
Он подчеркнул, что необходимый запрос в правительства был инициирован прямо во время прямой линии, в ходе которой обсуждался этот вопрос. Володин пообещал приложить усилия для реализации решения президента до начала января.

После принятия соответствующих постановлений бойцам ВС РФ, находящимся в Курской области, присвоят статус участника СВО и выплатят все необходимые средства.

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#вячеслав володин
#владимир путин
#госдума
#курская область
#военные
#сво
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Хинштейн: Некоторые населённые пункты Курской области стёрты с лица земли
19 декабря 2024, 20:11

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Некоторые деревни и сёла в Курской области остались существовать только на картах. Они по сути частично или полностью стёрты с лица земли.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Соответствующее видеообращение опубликовано в его телеграм-канале. Врио главы Курской области признал, что восстановление разрушенных объектов и населённых пунктов на территории области потребует вложения значительных сил и средств, а некоторые из них по сути придётся отстраивать заново.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение вскоре было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет закончена разгромом противника и выдворением ВСУ за государственную границу.

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#операция
#всу
#вс рф
#курская область
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