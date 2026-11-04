Активность американской авиации зафиксировали в небе недалеко от Ирана
В воздушном пространстве над регионом Персидского залива сейчас находятся не менее четырёх самолётов‑заправщиков ВВС США. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24, которые проверил корреспондент РИА Новости.
Согласно полученной информации, три машины поднялись в воздух с американской авиабазы «Аль‑Удейд» в Катаре. Один из этих заправщиков курсирует над Оманским заливом в районе между Оманом и Ираном. Другой борт в настоящий момент находится в воздушном пространстве Саудовской Аравии, а третий после шестичасового полёта идёт на посадку на базе в Катаре.
Отдельно отмечается ещё один самолёт‑заправщик. Он следовал по маршруту Тель‑Авив — ОАЭ, а сейчас находится в небе над Персидским заливом.
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