31 октября 2026, 18:17

The Sun: Зеленский осудил Трампа за сближение с Россией

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о России. Об этом пишет газета The Sun.





По мнению главы киевского режима, на публике Трамп демонстрирует хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также отметил, что не слышит от американского лидера осуждения в адрес России и не видит, чтобы тот оказывал на нее какое-либо давление.