Зеленский закатил истерику из-за отношений Трампа с Путиным
The Sun: Зеленский осудил Трампа за сближение с Россией
Владимир Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о России. Об этом пишет газета The Sun.
По мнению главы киевского режима, на публике Трамп демонстрирует хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также отметил, что не слышит от американского лидера осуждения в адрес России и не видит, чтобы тот оказывал на нее какое-либо давление.
«На публике Трамп демонстрирует свои хорошие отношения с Путиным. Никакого давления нет. <…> Мы не часто слышим осуждение», — сказал Зеленский.В начале октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив урегулирование конфликта на Украине и экономическое сотрудничество. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Главы государств также договорились о продолжении личных контактов и сотрудничества по линии администраций, спецслужб и других ведомств.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал о начале подготовки будущего саммита Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.