Рубио и Лавров обсудили возможную встречу Путина с Трампом на саммите АТЭС

31 октября 2026, 23:56

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о состоявшейся беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе неё затрагивался вопрос возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС.