Рубио и Лавров обсудили возможную встречу Путина с Трампом на саммите АТЭС
Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о состоявшейся беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе неё затрагивался вопрос возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на предстоящем саммите АТЭС.
Разговор прошёл накануне на полях СМИД G20 в Атланте. Выступая на пресс‑конференции, Рубио уточнил, что обсуждение носило краткий характер и касалось именно потенциальной встречи лидеров в рамках АТЭС в следующем месяце.
По словам американского дипломата, поддержание контактов между Вашингтоном и Москвой остаётся важным — в том числе для продвижения мирного урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что диалог между странами необходим даже на фоне существующих разногласий, поскольку есть риск дальнейшей эскалации. Госсекретарь также заявил, что конфликт во многом зашёл в тупик и несёт угрозу расширения.
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