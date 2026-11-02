Яна Лантратова отметила роль Беларуси в гуманитарных миссиях и обменах

02 ноября 2026, 13:26

Яна Лантратова поблагодарила Беларусь за содействие в переговорах РФ и Украины

Яна Лантратова (Фото: Telegram / @lantratovaDOBRO)

Яна Лантратова выразила благодарность белорусской стороне за помощь в организации переговорного процесса между Россией и Украиной. По её словам, поддержка Беларуси важна не только для проведения гуманитарных миссий, но и для обеспечения переговоров и последующих обменов. Об этом стало известно на пресс-конференции международной медиагруппы «Россия Сегодня».





Лантратова отметила, что встречи с украинской стороной проходят на территории Беларуси, на пункте пропуска, где оборудованы специальные помещения для переговоров и создана безопасная обстановка. Там же после встреч организуются воссоединение семей, обмен гражданскими лицами и передача военнопленных.



Она также рассказала, что после завершения обменов участникам предоставляют помещения, где они могут переодеться. Белорусская сторона помогает обеспечить российских и украинских военнослужащих питанием, одеждой и обувью.





«Здесь, на самом деле, высочайшая организация, огромная помощь», — подчеркнула Яна Лантратова, поблагодарив Беларусь за содействие гуманитарной работе и переговорному процессу.