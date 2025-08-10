Актриса Эмма Томпсон пожалела об отказе Трампу: «Я могла бы изменить ход американской истории»

10 августа 2025, 15:23

Актриса Эмма Томпсон вспомнила, как отказала Трампу в свидании

Эмма Томпсон (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, как в конце 1990-х получила неожиданное предложение от Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph.





Во время съёмок фильма «Основные цвета»(1998) тогда ещё бизнесмен Трамп позвонил артистке лично и пригласил на свидание. Однако Томпсон ответила отказом.



Интересно, что звонок совпал с днём, когда суд официально расторг её брак с актёром Кеннетом Браной. Это натолкнуло Томпсон на мысль, что у Трампа, возможно, есть люди, которые «мониторят рынок потенциальных партнёров».





«Я могла бы пойти на свидание с Дональдом Трампом, и тогда мне было бы что рассказать. Я могла бы изменить ход американской истории», – пошутила звезда фильма «Разум и чувства».