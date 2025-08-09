Европа пытается убедить Трампа включить её в мирный процесс по Украине
Власти европейских стран активно стремятся убедить США, что любые решения по урегулированию конфликта на Украине должны приниматься с обязательным участием Европы и самого Киева. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, Украина и её союзники выражают серьёзную обеспокоенность тем, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин могут заключить двустороннюю сделку без их участия, а затем навязать её украинскому правительству.
Европейские чиновники также опасаются, что на предстоящей встрече Путина и Трампа их роль окажется второстепенной, и они будут отодвинуты на задний план, что значительно ослабит влияние Европы на будущее разрешение конфликта.
