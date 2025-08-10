Белый дом заявил, что Трамп открыт для трехсторонней встречи на Аляске
Президент США Дональд Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщил агентству Reuters представитель Белого дома.
В данный момент Белый дом рассматривает возможность проведения только двусторонней встречи между Трампом и Путиным, как того и хотел американский лидер. До этого представитель Белого дома также говорил о том, что Трамп открыт для проведения трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что Вашингтон все еще не пригласил Владимира Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске.
Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
