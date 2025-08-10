Достижения.рф

Штат Калифорния отказался выплачивать Трампу миллиард долларов

Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отверг требование администрации президента США Дональда Трампа, которая настаивала на выплате Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе (UCLA) одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.



Ранее Белый дом приостановил финансирование UCLA на сумму 584 миллиона долларов в попытке добиться урегулирования спора, связанного с вопросами гражданских прав и антисемитизма. В марте университет запустил собственную программу по борьбе с антисемитизмом и на прошлой неделе согласился на урегулирование иска, в котором говорилось о преследовании еврейских студентов во время протестов 2024 года.

Власти Калифорнии заявили, что не будут выполнять финансовые требования администрации Трампа, что стало новым этапом напряжённости между федеральным центром и штатом.

