Штат Калифорния отказался выплачивать Трампу миллиард долларов

10 августа 2025, 11:50

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отверг требование администрации президента США Дональда Трампа, которая настаивала на выплате Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе (UCLA) одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.