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В Соединённых Штатах скоро не будет политииков-психов, которые хотят войны с Россией. Простые американцы никогда этого не хотели и не хотят.
Об этом заявил известный голливудский актёр Кевин Сорбо. В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он предрёк скорый сход со сцены тех, кто вынашивает агрессивные планы и хочет развязывания войны.
Ранее Сорбо уже упрекал американские власти, что они отдают деньги Украине на то, чтобы она продолжала воевать, вместо того, чтобы помогать тем, кто пострадал в результате урагана «Иэн» в США.
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«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти», — написал артист, прославившийся главной ролью в сериале «Удивительные странствия Геракла».
Ранее Сорбо уже упрекал американские власти, что они отдают деньги Украине на то, чтобы она продолжала воевать, вместо того, чтобы помогать тем, кто пострадал в результате урагана «Иэн» в США.
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Александр Бойцов