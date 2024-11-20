«Никто не хочет ядерной войны»: США призвали к диалогу с Россией

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США необходимо вести открытый и предметный диалог с Россией, Китаем и КНДР для предотвращения угрозы ядерной войны. Об этом заявил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования Пентагона, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Бьюкенен добавил, что взаимодействие с соперниками должно стать важной частью стратегического сдерживания.
Контр-адмирал уточнил, что ни одна страна не хочет ядерной войны и взаимодействие на международной арене остается ключевым шагом для предотвращения глобальных угроз.
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«Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться», — отметил он, подчеркнув необходимость комплексного подхода со стороны американского правительства.
Контр-адмирал уточнил, что ни одна страна не хочет ядерной войны и взаимодействие на международной арене остается ключевым шагом для предотвращения глобальных угроз.
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Мария Моисеева