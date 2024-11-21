Вашингтон допустил обмен ядерными ударами при одном условии

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США допускают обмен ядерными ударами, при котором часть стратегического арсенала будет сохранена для дальнейшего сдерживания противников. Об этом заявил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования Пентагона, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает РИА Новости.
Бьюкенен отметил, что США стремятся избегать сценария ядерного обмена, но если он произойдет, то должен быть проведен на условиях, наиболее выгодных для Вашингтона.
Приоритетом останется сохранение резервных мощностей, которые позволят Америке «продолжать лидировать в мире» и сдерживать дальнейшие угрозы.
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Приоритетом останется сохранение резервных мощностей, которые позволят Америке «продолжать лидировать в мире» и сдерживать дальнейшие угрозы.
«Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — добавил адмирал, подчеркнув важность стратегического резерва.Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Пентагона по готовности ядерных сил США к передаче власти Трампу.
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Мария Моисеева