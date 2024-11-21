Ядерная политика США подорвала глобальный стратегический баланс, заявили в Китае

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Политика США в сфере ядерного оружия значительно подорвала глобальный стратегический баланс. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
Отмечается, что в последние несколько лет Вашингтон повысил роль ядерного оружия в политике нацбезопасности. Тем самым страна значительно подорвала глобальный стратегический баланс и стабильность, усилила военное соперничество и конфронтацию, а также способствовала повышению ядерных рисков.
Ранее высокопоставленный представитель американского Стратегического командования контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что Китай сейчас превосходит США по числу наземных межконтинентальных баллистических ракетных установок. Он подчеркнул, что Китай продолжает расширять свои ядерные и стратегические силы, что сильно противоречит его ядерной доктрине минимального сдерживания. По его словам, за последнее время Пекин дополнительно поставил в собственные арсеналы около тысячи баллистических ракет различной дальности, включая начинённые ядерными зарядами.
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Анастасия Чинкова