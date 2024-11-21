Ядерная политика США подорвала глобальный стратегический баланс, заявили в Китае

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о впечатлениях от президента России Владимира Путина. Она призналась, что больше всего ее поражала его уверенность в собственной правоте. Выдержки из книги «Свобода. Воспоминания 1954–2021» авторства Меркель опубликовала газета Die Zeit, эксклюзивно получившая часть мемуаров.