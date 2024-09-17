Аль-Ансари: Катар выступает за мирное урегулирование украинского конфликта

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Катар желает мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной и не передает оружие ни одной из сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в рамках пресс-конференции.
Он категорически опроверг информацию о том, что Доха готова передать Киеву гаубицы в рамках сделки с Берлином.
Он также добавил, что благодаря действиям Катара украинские дети вернулись на родину.
Таким образом, Катар занимает нейтральную позицию и занимается поиском мирного урегулирования конфликта.
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«Катар с самого начала конфликта выступал за его дипломатическое решение. Катар участвует в переговорном процессе с обеими сторонами конфликта и заинтересован в его успехе», — сказал аль-Ансари.
Он также добавил, что благодаря действиям Катара украинские дети вернулись на родину.
Таким образом, Катар занимает нейтральную позицию и занимается поиском мирного урегулирования конфликта.
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Элина Позднякова