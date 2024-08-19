Лавров заявил о невозможности переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после атаки на Курскую область переговоры с Украиной невозможны. Он подчеркнул, что действия украинских сил только отдаляют перспективы мирного урегулирования конфликта.
«Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», – заявил Лавров в интервью Павлу Зарубину.
Министр также назвал слухами информацию о работе над переговорным процессом с Украиной. Лавров подчеркнул, что данные о переговорах Москвы и Киева через Катар и Турцию не соответствуют действительности.
Ранее глава МИД заявил, что Владимир Зеленский не стал бы нападать под Курском, если бы Вашингтон не дал ему такое поручение.
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Лия Мурадьян