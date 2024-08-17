Секретные мирные переговоры Москвы и Киева были сорваны атакой ВСУ под Курском

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Россия и Украина в этом месяце должны были отправить свои делегации в Катар для проведения секретных мирных переговоров, однако они были сорваны операцией ВСУ в Курской области. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что Катар должен был выступить в качестве посредника на этой встрече. Однако после атаки ВСУ в российском регионе Москва приостановила процесс.
При этом уточняется, что переговоры не были отменены, их лишь отложили на неопределённое время.
Источники газеты подчеркнули, что в ходе планировавшихся переговоров стороны должны были прийти к взаимопониманию по соглашению о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергетические объекты друг друга в течение двух месяцев.
Напомним, что представители России и Украине не проводили очных встреч с 2022 года, после неудачных переговоров в турецком Стамбуле.
При этом в администрации президента Украины Владимира Зеленского отказ от проведения саммита объяснили ситуацией на Ближнем Востоке, а не действиями ВСУ.
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При этом уточняется, что переговоры не были отменены, их лишь отложили на неопределённое время.
Источники газеты подчеркнули, что в ходе планировавшихся переговоров стороны должны были прийти к взаимопониманию по соглашению о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергетические объекты друг друга в течение двух месяцев.
Напомним, что представители России и Украине не проводили очных встреч с 2022 года, после неудачных переговоров в турецком Стамбуле.
При этом в администрации президента Украины Владимира Зеленского отказ от проведения саммита объяснили ситуацией на Ближнем Востоке, а не действиями ВСУ.
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Анастасия Чинкова