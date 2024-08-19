Москва выразила Турции позицию по переговорам с Украиной

Фото: Официальная страница МИД РФ
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на встрече с послом Турции призвал Анкару отказаться от участия в деструктивной политике стран коллективного Запада в отношении Украины.
«Главе турецкой дипмиссии подтверждена неизменная позиция Москвы о категорической неприемлемости «бюргенштокского процесса», направленного на сколачивание антироссийской коалиции», – сообщает МИД.
Министерство официально заявило Турции, что о переговорах с Киевом и перспективах урегулирования не может идти речи. По итогу встречи договорились о дальнейшем развитии конструктивных отношений между Россией и Турцией.
Ранее глава МИД Сергей Лавров опроверг слухи о переговорах Москвы и Киева через Катар и Турцию.
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Лия Мурадьян