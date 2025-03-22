Al Arabia: Новые сирийские власти потребовали от России выдачи Башара Асада

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Новые власти Сирии направили в Москву официальный запрос. В нём содержится требование выдать Дамаску бывшего президента арабской республики Башара Асада для суда.
Об этом сообщил в своей социальной сети Х телеканал Al Arabia со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что обращение подписал новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа. Других подробностей не приводится.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил главе Сирии послание, в котором поддержал усилия, направленные на стабилизацию обстановки в стране в интересах сохранения её территориальной целостности, суверенитета, единства и независимости.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщал, что Путин пока не планирует личную встречу с новым руководством Сирии.
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Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил главе Сирии послание, в котором поддержал усилия, направленные на стабилизацию обстановки в стране в интересах сохранения её территориальной целостности, суверенитета, единства и независимости.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщал, что Путин пока не планирует личную встречу с новым руководством Сирии.
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Александр Бойцов