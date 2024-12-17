​Выяснили, ​сколько золота осталось в Сирии после ухода ​Асада

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk
Запасы золота Сирии остаются на довоенном уровне — около 26 тонн (примерно 2,2 миллиарда долларов), что соответствует данным на начало гражданской войны в 2011 году.
«В хранилище Центрального банка Сирии хранится около 26 тонн золота — столько же, сколько было в начале гражданской войны в 2011 году, даже после падения правления Башара Асада», — уточняет Reuters со ссылкой на четыре источника.По информации Всемирного золотого совета, на июнь 2011 года сирийский Центробанк владел 25,8 тоннами золота. Однако ситуация с валютными резервами страны гораздо хуже: их объём сейчас оценивается всего в 200 миллионов долларов.
До начала конфликта в 2010 году Международный валютный фонд насчитывал 18,5 миллиарда долларов в сирийских резервах, а к концу 2011 года Центробанк сообщал о 14 миллиардах. С тех пор Сирия не делится данными с МВФ.
Читайте также:
ЕС ставит условия: Диалог с Сирией возможен только после ликвидации баз РФ
Экс-президент Сирии Асад раскрыл обстоятельства бегства из страны
Политолог Светов: Западу выгодно демонизировать Асада после его свержения
Мария Моисеева