Türkiye: ВС Турции приведены в боевую готовность на случай операции в Сирии

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Турецкая армия приведена в полную боевую готовность. Это связано с возможной военной операцией против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии.
Об этом пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в военных кругах. В публикации отмечается, что Анкара требует от новых сирийских властей принятия решительных мер против террористической организации и продолжает готовиться к любым сценариям развития событий, включая военные действия на территории Сирии. Войска на границе приведены в боевую готовность.
Накануне глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предъявила ультиматум боевикам РПК в Сирии. В случае игнорирования требований турецкой стороны, проведение военной операции станет вполне актуальным.
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Александр Бойцов