Al Arabiya: РФ могла передать Израилю два объекта в сельской местности Дераа

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Российская Федерация якобы могла передать Израилю два объекта в сельской местности Дераа в Сирии для обеспечения защиты мирного населения, сообщил телеканал Al Arabiya.
«Корреспонденты сообщили, что Россия могла передать Израилю объект на горе Таль-эль-Хара в Даръа», — подчёркивалось в материале телеканала.
Дополнительно уточнялось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела комендантский час из-за напряженной обстановки в регионе.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращал внимание, что свержению президента Сирии Башара Асада способствовали удары ЦАХАЛ по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Глава израильского правительства уточнил, что Тель-Авив «протягивает руку помощи всем сирийцам», но выражает готовность к обороне и не позволит каким-либо враждебным Израилю силам укрепить силы на границе.
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Ольга Енгалычева