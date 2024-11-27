Названо условие, при котором «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня

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Ливанское движение «Хезболла» может нарушить режим прекращения огня с Израилем, если правительствам не удастся договориться. Об этом заявил эксперт по странам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, ситуация остается неустойчивой, потому к словам об урегулировании стоит относиться с осторожностью.
«Правительству Ливана в рамках этого соглашения поручено вести переговоры с «Хезболлой». Хезболла может нарушить соглашение, если правительству не удастся договориться. Вполне возможно и влияние России, она является участником процесса урегулирования, как и Иран», — пояснил он в беседе с «Известиями».Тарасов отметил, что Израилю выгодно это соглашение, так как таким образом страна ведет конфликты по нескольким фронтам. Также, добавил эксперт, данные договоренности могут приблизить разрешение конфликта в секторе Газа.
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