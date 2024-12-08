Израиль решил закрыть Голанские высоты в связи с событиями в Сирии

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ужесточит ограничения для нескольких городов неподалёку от сирийской границы. Такие меры вызваны захватом Дамаска боевиками-джихадистами и падением режима Башара Асада.
Речь идёт о Голанских высотах — сирийской территории, оккупированной Израилем с 1967 года, сообщает газета The Times of Israel. Все территории, расположенные близ границы, будут объявлены закрытой военной зоной. Гражданские лица не смогут их посещать, в том числе местные фермеры. Вокруг Голанских высот будут установлены блокпосты, движение автомобильного транспорта ограничат.
Кроме того, будут отменены занятия в школах в четырёх друзских деревнях, расположенных неподалёку от границы. Пресс-служба ЦАХАЛ ранее сообщала о переброске в район Голанских высот дополнительных подразделений «в целях укрепления обороны».
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Александр Бойцов