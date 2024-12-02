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ВВС Израиля развернули летевший над Сирией самолет из Ирана

Times of Israel: ВВС Израиля развернули летевший над Сирией иранский самолет
Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

В ночь на воскресенье, 1 декабря, израильские военно-воздушные силы развернули самолет из Ирана, который пролетал через воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает Times of Israel.


ВВС Израиля подозревают, что иранский самолет перевозил оружие для движения «Хезболла» в Ливане. Израильские истребители пролетели над Сирией и приказали ему вернуться. Через некоторое время после получения сообщения самолет изменил курс.

27 сентября ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту недалеко от сирийского города Тартус на побережье Средиземного моря, где находилась российская военная база. Город является единственным пунктом ремонта и пополнения запасов ВМФ России в Средиземном море.

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#самолет
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#хезболла
#ливан
В Брянской области уничтожили два беспилотника
Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили два БПЛА в Брянской области
02 декабря 2024, 03:09

Фото:iStock/vadimrysev

Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФобнаружены и уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.По его словам, пострадавшие и разрушения отсутствуют.

Ранее сообщалось, что беспилотник влетел в 5-этажный дом в Брянской области. Позже Богомаз сообщил, что многоквартирный дом был полностью уничтожен.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#брянская область
#александр богомаз
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#всу
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Военный корреспондент погиб в ДТП в ЛНР
Военкор ANNA NEWS Ярцев погиб в ДТП в Луганске
02 декабря 2024, 02:18

Фото: iStock/Anton Novikov

Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в дорожно-транспортном происшествии в Луганске. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Журналисту было 49 лет.

«Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», – отмечается в публикации.

Подробности аварии не приводятся. Согласно изданию, Яльцев опубликовал свой последний пост утром в воскресенье, 1 декабря.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент Семен Еремин убит в зоне проведения спецоперации на Украине. Журналист был атакован украинским FVP-дроном.

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#военкор
#лнр
#дтп
#сво
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Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады
Участники протеста в Тбилиси начали строить баррикады
02 декабря 2024, 01:55

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие в Тбилиси начали строить баррикады. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники митинга заняли часть проспекта Руставели. По данным агентства, в поисках стройматериалов для баррикад оппозиция занимается вандализмом, разбивая дорожные знаки и металлические ограждения.

Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
#митинг
#протесты
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Оператор «Дружба» рассказал о причинах повреждения газопровода
Оператор «Дружбы»: причиной повреждения газопровода была диверсия
02 декабря 2024, 01:45

Фото: iStock/macky_ch

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая саботаж, информирует РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
По словам собеседника агентства, в настоящее время специалисты работают над восстановлением масляного насоса, устранением последствий утечки и выяснением причины инцидента. Отмечается, что перед тем, как получить заключение экспертов, рассматриваются все версии, включая умышленное повреждение газопровода и технические неполадки.

Ранее представитель Государственной пожарной службы Великопольского воеводства Мартин Халаш заявил, что газопровод «Дружба» был поврежден недалеко от города Пневы на западе Польши, что привело к утечке топлива.

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В Польше сообщили о повреждении газопровода «Дружба»
02 декабря 2024, 01:03

Фото: istockphoto/MikeMareen

В районе города Пневы на западе Польши был поврежден газопровод «Дружба», в связи с чем произошла утечка топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пожарной службы Великопольского воеводства Мартин Халаш в интервью телеканалу TVN24.
«В ходе расследования было установлено, что на поле произошел разлив вещества, похожего на нефть. В этом районе может проходить трубопровод "Дружба". Был установлен контакт с PERN, компания превентивно отключила одну из насосных подстанций», – заявил Халаш.

Ранее стало известно о повреждении солдатами Вооруженных сил Украины газопровода низкого давления в Новой Каховке.

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#всу
#польша
#газопровод
#украина
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Митингующие использовали пиротехнику перед зданием парламента Грузии
02 декабря 2024, 00:14

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Митингующие использовали петарды перед зданием парламента Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранцев, которые бросали камни в здание парламента в Тбилиси и стреляли петардами в сотрудников полиции. Отметим, что на всех входах в здание присутствуют силы безопасности, в том числе спецназ.

Ранее сообщалось, что протестующие использовали коктейли Молотова. Тысячи людей приняли участие в акциях протеста, которые прошли в Тбилиси и других городах страны. По данным полиции, действия участников протестных акций вышли за рамки закона, устанавливающего правила собраний и демонстраций.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что власти США приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, это решение было принято на фоне приостановки вступления Тбилиси в Евросоюз правящей партией «Грузинская мечта».

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#грузия
#протесты
#полиция
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МВД Грузии призвало вывести детей с акции протеста
02 декабря 2024, 00:01

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Родители, пришедшие на проспект Руставели в знак протеста, должны вывести своих детей в целях безопасности. С таким обращением выступило Министерство внутренних дел Грузии, заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что по законам Грузии дети имеют право участвовать в мирных собраниях. Министерство внутренних дел подчеркнуло, что по мере обострения протестов несовершеннолетние «находятся в агрессивной обстановке и подвергаются высокому риску получения травм».

«Согласно Кодексу о правах ребенка, ребенку должна быть обеспечена безопасная среда и общественное пространство, поэтому родитель или лицо, ответственное за воспитание ребенка, обязано защищать его. Мы призываем родителей и законных представителей несовершеннолетних действовать в соответствии с наилучшими интересами ребенка и оградить его от жестокой среды», – сообщили в МВД Грузии.

Ранее стало известно, что в Тбилиси спецназ начал применять водометы для разгона протестующих у входа в здание парламента. В ответ митингующие запускают фейерверки в направлении грузовиков, оснащенных водометами.

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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#грузия
#дети
#протесты
#мвд
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Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в селе Башкирии — МЧС
01 декабря 2024, 22:59

Фото: istockphoto/photovs

Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в башкирском селе Краснохолмский, проинформировали в МЧС России. Спасатели уточнили, что трагедия произошла в двухэтажном многоквартирном доме. Пламя на площади 900 «квадратов» сейчас ликвидируют.
В ведомстве пояснили, что в квартире на первом этаже, где все произошло, были трое детей и беременная женщина. Когда сработала сигнализация, они собрались и вышли. Вместе с тем в квартире второго этажа была женщина и трое детей. На улицу она успела вывести лишь двоих.

«К сожалению, четырехлетний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины», — сказано в публикации ведомства в Telegram.
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге локализовали пожар в цехе по производству полистирола.

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#смерть
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Смертельное ДТП произошло в Новой Москве
ГАИ: в ДТП в Новой Москве погиб один человек
01 декабря 2024, 22:16

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Смертельное ДТП в Новой Москве унесло жизнь одного человека, сообщили в столичной Госавтоинспекции. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.
Предварительно, «Камаз» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где влетел в Geely и MAN.

«В результате дорожной аварии водитель «Камаза» от полученных травм скончался на месте. Водителя автомобиля Geely осматривают медики», — добавили в ГАИ.
Ранее в столичном дептрансе информировали о массовом ДТП, которое произошло на Брестско-Калужском перегоне. Затруднено движение на третьем километре.

Перед этим сообщалось, что в Новосибирске иномарку разорвало на части. Опубликованы шокирующие кадры с места происшествия.

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