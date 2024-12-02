ВВС Израиля развернули летевший над Сирией самолет из Ирана

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В ночь на воскресенье, 1 декабря, израильские военно-воздушные силы развернули самолет из Ирана, который пролетал через воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает Times of Israel.
ВВС Израиля подозревают, что иранский самолет перевозил оружие для движения «Хезболла» в Ливане. Израильские истребители пролетели над Сирией и приказали ему вернуться. Через некоторое время после получения сообщения самолет изменил курс.
27 сентября ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту недалеко от сирийского города Тартус на побережье Средиземного моря, где находилась российская военная база. Город является единственным пунктом ремонта и пополнения запасов ВМФ России в Средиземном море.
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