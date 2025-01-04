Al Hadath: истребители Израиля обстреляли военные объекты на северо-западе Сирии

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Истребители ВВС Израиля обстреляли военные объекты на северо-западе Сирии возле портового города Латакия. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Указывается, что атака истребителей была совершена со стороны Средиземного моря. Израильские самолеты обстреляли склады с ракетным вооружением.
В общем за 3 января истребители провели рейды по складам с боеприпасами и оборонным предприятиям в районе Эс-Сафира под Алеппо. Был атакован военный аэродром Хальхаль в провинции Эс-Сувейда. Также совершен удар по бронетанковой базе 90-1 бригады ВС Сирии. Объект находится в 20 километрах от Дамаска.
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