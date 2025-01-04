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Al Hadath: истребители Израиля обстреляли военные объекты на северо-западе Сирии

Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребители ВВС Израиля обстреляли военные объекты на северо-западе Сирии возле портового города Латакия. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.


Указывается, что атака истребителей была совершена со стороны Средиземного моря. Израильские самолеты обстреляли склады с ракетным вооружением.

В общем за 3 января истребители провели рейды по складам с боеприпасами и оборонным предприятиям в районе Эс-Сафира под Алеппо. Был атакован военный аэродром Хальхаль в провинции Эс-Сувейда. Также совершен удар по бронетанковой базе 90-1 бригады ВС Сирии. Объект находится в 20 километрах от Дамаска.

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#сирия
Трампу 10 января вынесут приговор по делу о подлоге финансовых документов
04 января 2025, 00:31

Фото: iStock/Zolnierek

Избранному президенту США Дональду Трампу 10 января вынесут приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Соответствующее постановление опубликовано в электронной базе суда.
«Ответчик должен явиться на вынесение приговора 10 января 2025 года», — сказано в заявлении.

В постановлении указывается, что Трамп может присутствовать на заседании либо очно, либо виртуально. Президенту будет вынесен приговор по делу о фальсификации документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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#трамп
#суд
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МИД Венгрии: отказ Польши пригласить посла на церемонию в ЕС жалкий и детский
03 января 2025, 23:41

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что отказ Польши пригласить венгерского посла на церемонию начала польского председательства в Евросоюзе является жалким и детским. Соответствующее высказывание есть в заявлении МИД Венгрии.
«По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, в связи с решением польского коллеги-министра иностранных дел есть два конкурирующих выражения: жалкий и детский» — говорится в сообщении.

Такая реакция связана с тем, что МИД Польши отозвал приглашение венгерского посла на церемонию инаугурации председательства в ЕС. Напомним, что Польша с 1 января приняла председательство в Евросоюзе на полгода. Церемония по данному поводу пройдет сегодня в Большом театре Национальной оперы в Варшаве. На мероприятие был приглашен посол Венгрии, однако после того, как страна предоставила убежище подозреваемому в крупных хищениях бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, приглашение отозвали.

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Блинкен: США обеспокоены потенциальным применением ядерного оружия Россией
03 января 2025, 23:16

Фото: iStock/rarrarorro

В США обеспокоены потенциальным применением ядерного оружия Россией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в своем интервью газете Financial Times.
Блинкен отметил, что вероятность удара выросла с 5% до 15%, а это крайне серьезно. Сдерживающим фактором в этом вопросе может стать Китай. Свои опасения Штаты высказывают несмотря на неоднократные заявления представительства РФ об отсутствии планов применять ядерное оружие.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении ядерной доктрины страны. В ней базовым принципом значится то, что применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета страны.

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#сша
#оружие
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#китай
#ядерное оружие
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В МИД РФ ответили на слова Бербок о российских базах в Сирии
Захарова напомнила Бербок о базах США в Германии после ее слов про базы в Сирии
03 января 2025, 22:30

Фото: istockphoto/Mordolff

Дипломат Мария Захарова напомнила главе германского МИДа Анналене Бербок об американских базах на территории ФРГ после слов той о том, что российской стороне «пора отказаться от своих военных баз в Сирии».
«Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — вопросила Захарова.
В ноябре боевики сирийской оппозиции атаковали республиканскую армию. Тогдашний президент страны Башар Асад приказал военным защищать российские базы, а сам покинул Сирию, перебравшись в РФ.

Новые власти Сирии заявляли о возможности отношений с Москвой.

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#мир
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#германия
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#мария захарова
#новости
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В Словакии сделали заявление о поставках электричества Украине
iRozhlas: Словакия не прекратит поставки энергии Киеву, несмотря на слова Фицо
03 января 2025, 22:14

Фото: istockphoto/TebNad

Поставки электроэнергии для Киева продолжит словацкая фирма SEPS по договору с «Укрэнерго», несмотря на обещания премьера страны Роберта Фицо остановить сотрудничество на фоне прекращения газового транзита. Об этом пишет iRozhlas.
По данным журналистов, поставки будут штатными по всем высоковольтным линиям.

Накануне Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского в «саботаже» на фоне решения главы киевского режима прекратить договор о транзите с 1 января 2025 года. Премьер-министр Словакии заявил, что его страна может снизить помощь гражданам Украины, проживающим на словацкой территории.

Остановка Зеленским транзита вызвала также энергетический кризис в Приднестровье.

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#мир
#украина
#словакия
#электричество
#электроэнергия
#поставки
#новости
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Welt: представители новой администрации Сирии не стали пожимать руку Бербок
03 января 2025, 21:46

Фото: istockphoto/photosvit

Представители новой сирийской администрации не пожали руку главе германского МИДа Анналене Бербок, передает издание Welt. Уточняется, что руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ прибыла в республику в рамках необъявленного визита.
На видеозаписи, опубликованной немецкими обозревателями, можно увидеть, как Бербок спускается к делегации нового руководства страны, однако сирийские политики приложили руку к сердцу, продемонстрировав нежелание жать Бербок руку. При этом мужчине в немецкой делегации, который был за министром, в рукопожатии не отказали.

Аналогичный инцидент произошел с Бербок и при встрече с руководителем Сирии Аш-Шараа, который пожал руку лишь главе французского МИДа.

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#мир
#сирия
#германия
#фрг
#новости
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В Белоруссии запрещена российская гречка «Фермер»
03 января 2025, 21:31

Фото: istockphoto/Olena Vasylieva

Российскую гречку «Фермер» запретили в Белоруссии, внеся продукт в соответствующий реестр, информирует государственный онлайн-ресурс «Опасная продукция».
«В результате испытаний установлено, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составила 29 минут при норме не более 25 минут, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — сказано в сообщении.
Предписание выдано 30 декабря, его действие начинается в субботу, 11 января. Известно, что продукция имеет отношение к Барнаулу Алтайского края.

Перед этим сообщалось, как не купить поддельный алкоголь.

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#мир
#россия
#белоруссия
#продукты
#еда
#запрет
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#новости
#продукция
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На Западе оценили положение Киева после его отказа от транзита российского газа
Меркурис: Киев в сложном положении после отказа от транзита российского газа
03 января 2025, 21:16

Фото: istockphoto/filmfoto

Киев в сложном положении на фоне своего же отказа от транзита российского газа через Украину. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
По его словам, совсем недавно Европа закупала у РФ газ в том числе и для обеспечения Украины, которая могла откачивать оплаченный для нее Евросоюзом объем голубого топлива.

«Так как газ уже не поступает по трубопроводам из России, то они (украинцы — прим. ред.) не могут забирать то, чего нет. Это действительно поставит их в очень сложное положение», — прокомментировал эксперт.

Украина не стала продлевать соглашение о транзите российского газа с 1 января. В некоторых странах уже заявили об энергетическом кризисе.

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#мир
#россия
#украина
#газ
#киев
#новости
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Токаев оценил возможность двоевластия в Казахстане
Токаев заявил о невозможности двоевластия в Казахстане
03 января 2025, 20:26

Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Двоевластие может дестабилизировать ситуацию в Казахстане, поэтому оно невозможно, заявил журналистам «Ана тили» глава республики Касым-Жомарт Токаев.
«Во-первых, власти в стране должны уметь работать сообща, и ни в коем случае нельзя допускать двоевластия», — сказал политик.
Токаев вспомнил январские протесты 2022 года. По его словам, ситуацию помогло преодолеть народное единство, и каждый извлек урок из произошедшего.

Казахстанский лидер подчеркнул, что события января 2022 года могли привести к потере независимости Казахстана. Бунтовщики устроили беспрецедентное насилие, которое навредило людям.

Перед этим сообщалось о том, что разрешили ввозить в Казахстан из России.

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#мир
#казахстан
#касым-жомарт токаев
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