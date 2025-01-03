В МИД РФ ответили на слова Бербок о российских базах в Сирии

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Дипломат Мария Захарова напомнила главе германского МИДа Анналене Бербок об американских базах на территории ФРГ после слов той о том, что российской стороне «пора отказаться от своих военных баз в Сирии».
«Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — вопросила Захарова.В ноябре боевики сирийской оппозиции атаковали республиканскую армию. Тогдашний президент страны Башар Асад приказал военным защищать российские базы, а сам покинул Сирию, перебравшись в РФ.
Новые власти Сирии заявляли о возможности отношений с Москвой.
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