​США признались, что ​в РФ появился настоящий «кошмар» для ​американских подлодок

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Российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» представляют серьезную угрозу для флота США и их союзников по НАТО, пишет журнал National Interest.
Эти многоцелевые субмарины обладают способностью к внезапным атакам на вражеские подлодки и корабли, используя свои ультра-тихие технологии для сближения на минимальное расстояние.
«Ясень-М» оснащены 533-миллиметровыми торпедами и мощным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковой комплекс «Циркон». Американский флот, как отмечается в статье, не обладает средствами для эффективной защиты от гиперзвукового оружия, что ставит их в невыгодное положение.
Субмарины проекта «Ясень» начали поступать на вооружение российского флота в 2014 году. На данный момент в составе флота числятся одна подлодка проекта 885 и четыре — проекта 885М.
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«Ясень-М» оснащены 533-миллиметровыми торпедами и мощным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковой комплекс «Циркон». Американский флот, как отмечается в статье, не обладает средствами для эффективной защиты от гиперзвукового оружия, что ставит их в невыгодное положение.
Субмарины проекта «Ясень» начали поступать на вооружение российского флота в 2014 году. На данный момент в составе флота числятся одна подлодка проекта 885 и четыре — проекта 885М.
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Мария Моисеева