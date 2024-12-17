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Al Hadath: США нанесли авиаудары по зданию Минобороны хуситов в Йемене

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Американские военные нанесли серию ударов по городам Сана и Ходейда в Йемене, которые находятся под контролем движения хуситов «Ансар Аллах».
Основной целью атак стали военные объекты мятежников, включая здание министерства обороны в Сане, принадлежащее их правительству, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

Позже Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило факт авиаудара по объектам хуситов.



«Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли высокоточный авиаудар по ключевому пункту командования и управления хуситов, которых поддерживает Иран, в Сане», — сообщило командование на своей странице в X.
О масштабах разрушений и возможных жертвах пока ничего не известно.

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#минобороны
​Выяснили, ​сколько золота осталось в Сирии после ухода ​Асада
Reuters: запасы золота Сирии составляют 26 тонн после правления Асада
17 декабря 2024, 01:06

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Запасы золота Сирии остаются на довоенном уровне — около 26 тонн (примерно 2,2 миллиарда долларов), что соответствует данным на начало гражданской войны в 2011 году.
«В хранилище Центрального банка Сирии хранится около 26 тонн золота — столько же, сколько было в начале гражданской войны в 2011 году, даже после падения правления Башара Асада», — уточняет Reuters со ссылкой на четыре источника.
По информации Всемирного золотого совета, на июнь 2011 года сирийский Центробанк владел 25,8 тоннами золота. Однако ситуация с валютными резервами страны гораздо хуже: их объём сейчас оценивается всего в 200 миллионов долларов.

До начала конфликта в 2010 году Международный валютный фонд насчитывал 18,5 миллиарда долларов в сирийских резервах, а к концу 2011 года Центробанк сообщал о 14 миллиардах. С тех пор Сирия не делится данными с МВФ.

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#страны
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#центробанк
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Стало известно, когда Совбез ООН обсудит поставки западного оружия Киеву
СБ ООН по запросу России проведет заседание по поставкам оружия Киеву 20 декабря
16 декабря 2024, 23:19

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совет Безопасности ООН проведёт заседание, посвящённое поставкам западного оружия Киеву, 20 декабря.
Информацию об этом сообщил первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Ранее, 16 декабря, западные страны запросили обсуждение ситуации на Украине в Совбезе ООН. Заседание прошло в 23:00 по московскому времени. Следующее обсуждение по инициативе России состоится в то же время, в пятницу.

«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря, на то же время», — написал Полянский.
Также сообщалось, что НАТО и Евросоюз оказывают поддержку Украину лишь из личной выгоды.

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#полянский
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Боуз: НАТО и Евросоюз оказывают поддержку Украину лишь из личной выгоды
16 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/ rarrarorro

Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X, что НАТО и Евросоюз (ЕС) стараются удержать сокращающийся плацдарм на Украине совсем для «демократии и свободы», а ради собственной выгоды.
«Все дело в огромных неиспользованных богатствах Украины, оцениваемых по меньшей мере в 11,5 триллиона долларов», — обратил внимание ирландский журналист.

Чей Боуз подчеркнул, что весь интерес западных стран сосредоточен на таких природных ископаемых, как уран, литий, галлий, никель, титан, кобальт и иных.

Журналист выразил надежду, что теперь люди поймут, почему Евросоюз, Североатлантический альянс и их «продажные партнеры хотят обезлюдить Украину», сделать так, чтобы она была зависима от внешней помощи и обанкротить страну в процессе.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина стала пятой страной в мире, которая имеет на вооружении лазерное оружие.

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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Тель-Авиве
16 декабря 2024, 22:04

Фото: istockphoto/petervician

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) предприняло атаку на военный объект в столице Израиля Тель-Авиве. Удар был нанесён с использованием гиперзвуковой ракеты.
Об этом сообщил представитель военного командования движения Яхья Сариа. В своём телеграм-канале он уточнил, что для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2». Бригадный генерал также добавил, что намеченная цель была поражена.

Пресс-служба движения в очередной раз заявила, что хуситы будут проводить военные операции против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и союзников еврейского государства до тех пор, пока не прекратятся военные действия в секторе Газа. Начались атаки «Ансар Алла» в октябре 2023 года.

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#израиль
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Команда Трампа намерена усилить блокирование импорта автомобилей из Китая
16 декабря 2024, 21:51

Фото: iStock/vitpho

Переходная команда избранного главы США Дональда Трампа решила усилить меры по блокированию поставок автомобилей из Китая, а также аккумуляторных материалов и иных компонентов в ним. Об этом пишет агентство Reuters.
Также отмечается, что команда избранного президента намерена ввести тарифы на все материалы для аккумуляторов по всему миру для увеличения производства в США.

Ранее вице-канцлер и глава Минэкономики Германии от партии «Зелёные» Роберт Хабек сообщил, что Китай активно продвигает свои электромобили по всему миру. Это сильно ударило по немецким автоконцернам, которые столкнулись с большими трудностями, в том числе финансовыми, из-за падения спроса на рынке.

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#сша
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#импорт
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ЕС ставит условия: Диалог с Сирией возможен только после ликвидации баз РФ
Каллас: ЕС будет обсуждать с новыми властями Сирии ликвидацию российских баз
16 декабря 2024, 21:40

Кайя Каллас (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Евросоюз намерен вести диалог с новыми властями Сирии. И в первую очередь в ходе переговоров будет подниматься вопрос ликвидации российских военных баз на территории арабской республики.
Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, бывшая премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. На брифинге после первого, проведённого ею заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества, глава евродипломатии сказала, что обсуждался вопрос снятия санкций с Сирии.

«Для этого мы должны видеть со стороны нового сирийского руководства позитивные шаги», — сказала суровая эстонка.

По её словам, представители ряда государств настаивали на том, что условием для начала диалога должен быть отказ властей Сирии от «российского влияния».

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#ес
#санкции
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Попавшие под санкции Долина и Канделаки могли бы представлять планету – Захарова
16 декабря 2024, 21:25

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Певица Лариса Долина, журналистка Тина Канделаки и чиновница София Захарова могли бы представлять нашу планету в своей сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, что 16 декабря Совет ЕС ввёл санкции в отношении народной артистки Ларисы Долиной, замгендиректора «Газпром-медиа» и управляющего директора «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тины Канделаки, главы департамента управделами президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Софии Захаровой и других физлиц и компаний.

Дипломат, комментируя введение 15-го пакета антироссийских санкций, отметила, что все представленные в списке лица могли бы представлять нашу планету в своей сфере, поскольку они невероятно выдающиеся профессионалы.

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#россия
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Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по завершению конфликта на Украине
16 декабря 2024, 21:11

Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, которая прошла в его резиденции Мар-а-Лаго.
Политик призвал готовиться к сделке как Зеленского, так и президента России Владимира Путина.

Трамп планирует добиться мира на Украине до своей инаугурации, которая назначена на 20 января 2025 года.

Также избранный глава государства подчеркнул, что уже делает всё возможное для завершения конфликта. Он добавил, что Киев якобы выразил стремление достичь мира.

Кроме того, политик добавил, что США не следовало давать разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для обстрела территории России.

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#россия
#украина
#переговоры
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Экс-президент Абхазии Бжания отказался баллотироваться на выборах 15 февраля
16 декабря 2024, 20:58

Аслан Бжания (фото: kremlin.ru)

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на выборах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации президента страны.
Отмечается, что Бжания не будет баллотироваться, однако его команда пойдёт на выборы. Скорее всего, кандидатом выступит нынешний врио президента Бандра Гунба.

Напомним, что 13 октября Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. До 15 ноября парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации, однако местная оппозиция начала протестовать против принятия соглашения и организовала массовые беспорядки.

Митингующие заявили, что после принятия документа компании из России должны были начать строительство апартаментов в Абхазии. Это якобы привело бы к росту цен на недвижимость, создало риски для экономики, что впоследствии ударило бы по малому и среднему бизнесу.

В итоге оппозиция взяла штурмом комплекс правительственных зданий и потребовала отставку президента. Бжания покинул свой пост, а досрочные выборы были назначены на 15 февраля.

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