Al Hadath: США нанесли авиаудары по зданию Минобороны хуситов в Йемене

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Американские военные нанесли серию ударов по городам Сана и Ходейда в Йемене, которые находятся под контролем движения хуситов «Ансар Аллах».
Основной целью атак стали военные объекты мятежников, включая здание министерства обороны в Сане, принадлежащее их правительству, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.
Позже Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило факт авиаудара по объектам хуситов.
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Позже Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило факт авиаудара по объектам хуситов.
«Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли высокоточный авиаудар по ключевому пункту командования и управления хуситов, которых поддерживает Иран, в Сане», — сообщило командование на своей странице в X.О масштабах разрушений и возможных жертвах пока ничего не известно.
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Мария Моисеева