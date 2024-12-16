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Совет Безопасности ООН проведёт заседание, посвящённое поставкам западного оружия Киеву, 20 декабря.
Информацию об этом сообщил первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.
Ранее, 16 декабря, западные страны запросили обсуждение ситуации на Украине в Совбезе ООН. Заседание прошло в 23:00 по московскому времени. Следующее обсуждение по инициативе России состоится в то же время, в пятницу.
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Ранее, 16 декабря, западные страны запросили обсуждение ситуации на Украине в Совбезе ООН. Заседание прошло в 23:00 по московскому времени. Следующее обсуждение по инициативе России состоится в то же время, в пятницу.
«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу, 20 декабря, на то же время», — написал Полянский.Также сообщалось, что НАТО и Евросоюз оказывают поддержку Украину лишь из личной выгоды.
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Мария Моисеева