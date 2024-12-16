Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Тель-Авиве

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Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) предприняло атаку на военный объект в столице Израиля Тель-Авиве. Удар был нанесён с использованием гиперзвуковой ракеты.
Об этом сообщил представитель военного командования движения Яхья Сариа. В своём телеграм-канале он уточнил, что для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2». Бригадный генерал также добавил, что намеченная цель была поражена.
Пресс-служба движения в очередной раз заявила, что хуситы будут проводить военные операции против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и союзников еврейского государства до тех пор, пока не прекратятся военные действия в секторе Газа. Начались атаки «Ансар Алла» в октябре 2023 года.
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Александр Бойцов