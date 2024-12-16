Фото: iStock/ rarrarorro
Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X, что НАТО и Евросоюз (ЕС) стараются удержать сокращающийся плацдарм на Украине совсем для «демократии и свободы», а ради собственной выгоды.
«Все дело в огромных неиспользованных богатствах Украины, оцениваемых по меньшей мере в 11,5 триллиона долларов», — обратил внимание ирландский журналист.
Чей Боуз подчеркнул, что весь интерес западных стран сосредоточен на таких природных ископаемых, как уран, литий, галлий, никель, титан, кобальт и иных.
Журналист выразил надежду, что теперь люди поймут, почему Евросоюз, Североатлантический альянс и их «продажные партнеры хотят обезлюдить Украину», сделать так, чтобы она была зависима от внешней помощи и обанкротить страну в процессе.
Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина стала пятой страной в мире, которая имеет на вооружении лазерное оружие.
Читайте также:
Венгрия наложила вето на выделение ЕС €6,5 млрд на оружие для Киева
В Британии заявили, что Украина может сделать мирные переговоры невозможными
Режиссёр Бортко представил три сценария завершения СВО
Ольга Енгалычева