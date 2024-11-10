Аль-Хадж: Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны в Судане

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Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны в Судане. Об этом заявил замглавы суданского МИД Хусейн Аль-Хадж в беседе с РИА Новости. По его словам, Москва имеет значительное влияние в Африке.
«Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны. Мы знаем о том значительном влиянии, которое сейчас имеет Россия в Африке. В войне с противоположной стороны участвуют некоторые африканские страны. Не напрямую, а наемники, приезжающие со всей Африки», — пояснил он.Аль-Хадж отметил, что Россия могла бы донести до участвующих в конфликте стран, как важна стабильность, суверенность Судана, не только для него самого, но и для соседних стран и всей Африки в целом.
Конфликт в Судане разгорелся в апреле 2023 года, когда начались ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
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