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Аль-Хадж: Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны в Судане

Фото: iStock/NatanaelGinting

Фото: iStock/NatanaelGinting

Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны в Судане. Об этом заявил замглавы суданского МИД Хусейн Аль-Хадж в беседе с РИА Новости. По его словам, Москва имеет значительное влияние в Африке.
«Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны. Мы знаем о том значительном влиянии, которое сейчас имеет Россия в Африке. В войне с противоположной стороны участвуют некоторые африканские страны. Не напрямую, а наемники, приезжающие со всей Африки», — пояснил он.
Аль-Хадж отметил, что Россия могла бы донести до участвующих в конфликте стран, как важна стабильность, суверенность Судана, не только для него самого, но и для соседних стран и всей Африки в целом.



Конфликт в Судане разгорелся в апреле 2023 года, когда начались ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.

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#россия
#конфликт
#страны
#наемники
#африка
Трамп заявил, что не будет приглашать Помпео и Хейли в новую администрацию США
10 ноября 2024, 04:33

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать в свою новую администрацию бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Оба политика, о которых идет речь, работали в администрации США в первый президентский срок Трампа.
«Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», — указал он.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что Трампу во время его второго срока может вновь помешать так называемое «вашингтонское болото». По его словам, будущая команда американского лидера вряд ли будет состоять из одних лишь лояльных ему Илона Маска, Такера Карлсона и Талси Габбарда.

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#сша
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#администрация
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Стубб призвал Финляндию готовиться к увеличению расходов на оборону
10 ноября 2024, 03:45

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александер Стубб призвал жителей страны готовиться к увеличению расходов на оборону. Об этом он заявил в интервью газете Ilta-Sanomat. По его словам, рост вложений в оборонный сектор обусловлен якобы угрозой со стороны России и нестабильностью во всем мире.
«Сейчас очень вероятно, что расходы увеличатся. Мы должны морально подготовиться к этому в той или иной форме. Мы делаем это в наших собственных интересах. С одной стороны, из-за США и Трампа, а с другой - из-за союзников по НАТО», — пояснил он.
Стубб добавил, что скорее всего расходы на оборону в 2% ВВП придется увеличить, а подспорьем для этого должны стать совместные решения вместе с другими участниками НАТО.

По данным газеты, в 2024 году расходы Финляндии на оборону уже достигли отметки в 2,3% ВВП, но такое значение обусловлено покупкой 64 американских истребителей F-35.

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#расходы
#ввп
#нато
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Секс-кукла с символом СС: немецкий политик оказался в центре скандала
10 ноября 2024, 03:30

Фото: iStock/zomby007

В политической сфере Германии разгорелся неприятный скандал — член Христианско-демократического союза Бюлент Бюйюкбайрам опубликовал фотографию секс-куклы с петлей на шее, на голове которой был нарисован символ нацистской бригады СС. Кроме того, игрушка для интимных утех была одета в футболку с надписью «К черту Санкт-Паули» (речь о футбольном клубе — прим.ред.).
По данным немецкого издания Der Spiegel, политика уже отправили в отставку. Сам он назвал свой поступок глупостью и большой ошибкой. По его словам, после публикации фото ему стали присылать жуткие угрозы. Бюйюкбайрам также добавил, что уже извинился перед футбольным клубом.

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#политика
#фото
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#германия
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Зеленский преподнес Трампу неприятный сюрприз
Дубинский: Зеленский помешал Трампу, когда продлил военное положение на Украине
10 ноября 2024, 02:58

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подставил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, когда продлил военное положение на Украине в день голосования 5 ноября. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, пребывающий в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, такое решение серьезно помешало Трампу, который обещал урегулировать украинский конфликт «за один день».
«Зеленский Трампа уже кинул, продлив военное положение на 90 дней 5 ноября, в день выборов <…> А как ты попробуешь (урегулировать конфликт — прим. ред.), если надо для этого отменить военное положение? Зеленский уже сказал «не хочу и не буду», — написал он.
Ранее Дубинский отмечал, что Запад предложит Владимиру Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, поскольку перестал быть угодным США. Он пояснил, что если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата. При этом если он откажется, то, по мнению депутата, «все внезапно поменяется внутри».

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#зеленский
#запад
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«Украине по-настоящему крышка»: в США сделали неожиданное заявление
FP: американцы забудут об Украине, если Россия согласится на раздел территорий
10 ноября 2024, 02:48

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Большинство американцев с легкостью забудет об Украине и перевернет эту страницу истории, если победитель президентских выборов в США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорятся о разделе ее территорий и нейтральном статусе. Таким мнением поделился профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для журнала Foreign Policy. По его словам, в таком случае Трамп будет считать завершение украинского конфликта своей заслугой.
«Если президент России Владимир Путин согласится на постоянный раздел и формально независимую урезанную Украину с отказом от стремления в НАТО, большинство американцев просто перевернут эту страницу и переключатся. Трамп в таком случае припишет себе завершение конфликта», — говорится в материале.
Профессор считает, что Трамп скорее всего скинет поддержку Украины на плечи Европы и может просто лишить Киев помощи от США.
«Украине по-настоящему крышка», — резюмировал Уолт.
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Стало известно, что может помешать Трампу на посту президента
Сенатор Пушков: Трампу на посту президента может помешать «вашингтонское болото»
10 ноября 2024, 02:26

Алексей Пушков (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Победившему на выборах президента США Дональду Трампу во время его второго срока может вновь помешать так называемое «вашингтонское болото». Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале. По его словам, будущая команда американского лидера вряд ли будет состоять из лояльных ему Илона Маска, Такера Карлсона и Талси Габбарда.
«Главное с Трампом не его пресловутая «непредсказуемость», по большей части придуманная, а то, что «вашингтонское болото», которое он обещал осушить еще в 2016-ом, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам», — написал он.
Пушков считает, что окружение Трампа начнет его «обрабатывать», после чего «подтянутся» генсек НАТО Рютте, глава ЕК фон дер Ляйен, президент Польши Дуда.
«Чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону», — отмечает Пушков.
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#сша
#президент
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#киев
#ек
#трамп
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В Конго высказались о рабстве в России
Глава МИД Конго Гакоссо: Россия никогда не была рабовладельческой страной
10 ноября 2024, 01:31

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо отметил, что республика ценит взаимоуважение в отношениях с Россией, которая никогда не была ни рабовладельческой страной, ни страной-колонизатором. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о различиях в подходах к сотрудничеству на Западе и в России. По его словам, в отношениях с западными странами, в свою очередь, присутствует наследие рабства и колонизации.
«У отношений с Западом есть наследие трагической истории — рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором. Совсем наоборот», — пояснил Гакоссо.
Глава МИД Конго также напомнил о Советском Союзе, который восстал против этих явлений в политике со странами Африки и сильно помог им развиться.
«Очень рано Советский Союз восстал против этого явления, оказал мощную поддержку африканским странам <...> И точно так же, как мы торгуем с Китаем, вашей страной-соседом, отношения такого же типа мы развили и с Россией. Взаимная выгода, взаимоуважение, а не такие отношения, при которых на партнера смотрят с презрением», — объяснил он.
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#мид
#отношения
#рф
#африка
#конго
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В Ираке хотят снизить возраст согласия для девочек до 9 лет
The Mirror: в Ираке намерены снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет
10 ноября 2024, 00:36

Фото: iStock/SeanWang

В Ираке собираются снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет. Об этом сообщает британская газета The Mirror. Законопроект, как отмечается, внесли на рассмотрение ультраконсервативные мусульманские партии.
По информации газеты, проект нового закона уже прошел второе чтение в парламенте Ирака. Его целями называют приближение страны к более правильному толкованию мусульманского права и защиту молодежи от безнравственных отношений.

Ранее сообщалось, что США и Ирак договорились о выводе американских войск и сворачивании международной военной миссии. Белый дом не сообщил, сколько военных покинет ближневосточную страну, но в настоящее время в ней дислоцировано около 2500 военнослужащих.

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#страны
#ирак
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Штаб Трампа отстранился от своего советника, который призвал Киев забыть о Крыме
09 ноября 2024, 23:41

Фото: iStock/rarrarorro

Штаб избранного президента США Дональда Трампа отстранился от заявления своего советника Брайана Ланцы, который призвал Киев забыть о возвращении Крыма. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в переходной команде республиканца. По словам собеседника, мнение Ланцы не отражает позицию Трампа, он был нанят лишь для работы в предвыборной кампании.
«Брайан был нанят для работы в предвыборной кампании. Он не работает на президента Трампа и не говорит за него», — приводят слова источника.
Напомним, Ланца в беседе с британским Би-би-си (BBC) заявил, что когда власти Украины заявят, что конфликт будет исчерпан «только тогда, когда вернут Крым», то администрация Дональда Трампа скажет Киеву, что «Крым потерян». Он также отметил, что если приоритет украинских чиновников — возврат Крыма и привлечение солдат США к боевым действиям с этой целью, то власти Киева рискуют оказаться в изоляции.

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#сша
#конфликт
#крым
#администрация
#запад
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